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Üsküdar Amerikan Lisesi trafosunda yangın ve velilerin muhabire müdahale çabası

Üsküdar Amerikan Lisesi'nin trafosunda çıkan yangın itfaiye, sağlık ve elektrik ekiplerince söndürüldü; tedbir amaçlı elektrik kesildi, bazı veliler muhabiri engellemeye çalıştı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Üsküdar Amerikan Lisesi trafosunda yangın ve velilerin muhabire müdahale çabası

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde trafo yangını

Üsküdar'da bulunan Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nin elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü ve olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Müdahale ve kesinti:

Yangın söndürülmesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki elektrik akımı kesildi ve onarım çalışmaları başlatıldı. Olayın ardından okul çevresinde kısa süreli paniğe yol açan durum yaşandı; yetkililer kontrolü sağlamak için bölgedeki çalışmaları sürdürdü.

Basın ve veliler arasında yaşanan gerginlik:

Olay yerinde görev yapan bir muhabirin görüntü alması sırasında bazı veliler ve güvenlik görevlilerinin muhabiri engellemeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde kısa süreli gerginlik ve müdahale çabaları dikkat çekti ancak olayın kontrol altına alınmasıyla durum yatıştırıldı. Olayla ilgili soruşturma ya da ek açıklama yetkililerce henüz duyurulmadı.

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ&#039;NİN TRAFOSUNDA YANGIN ÇIKTI

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN TRAFOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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