fuarda Türkiye'nin yüksek teknoloji yeteneği sahne aldı

Amerika'nın Las Vegas kentinde düzenlenen RE+ 2026 Fuarı'nda CW Enerji, yerli ve milli üretim kabiliyetini uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu. Firma; güneş paneli ve hücre üretimi, enerji depolama sistemleri, elektrikli araç şarj çözümleri ve akıllı enerji yönetim teknolojileri dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini sergileyerek dikkat çekti. CW Enerji'nin fuardaki standı, üretimden yönetime uzanan entegre yaklaşımını ve teknoloji odaklı Ar-Ge yatırımını öne çıkardı.

Fuar ziyaretçileri, firmanın bütüncül enerji çözümlerinin; enerjinin üretimi, depolanması ve verimli kullanımını bir arada sunma biçimini ilgiyle karşıladı. Bu ilgi, CW Enerji yetkililerinin aktardığı üzere şirketin küresel pazarlara yönelik stratejilerinde ve ürün geliştirme sürecinde önemli bir geri bildirim kaynağı oldu.

yeni yatırımlar ve amerika stratejisi:

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, uluslararası organizasyonların Türk sanayisinin üretim ve teknoloji gücünü tanıtmak açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Sarvan, RE+ 2026'nın firmanın küresel büyüme hedefleri için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti ve fuar süresince yapılan görüşmelerin Amerika pazarındaki büyüme planlarına katkı sağladığını aktardı.

Şirketin Amerika stratejisinin somut adımları da fuar kapsamında paylaşıldı. Buna göre CW Enerji, ABD'de yıllık 1 GW üretim kapasitesine sahip güneş paneli fabrikası kurulması hedefi doğrultusunda tesis kira sözleşmesini imzalayarak yatırım sürecinde önemli bir aşamayı tamamladı. Ayrıca firmanın New Jersey'de açmayı planladığı showroom ile ürün portföyünü ve yenilikçi enerji teknolojilerini Amerika pazarındaki profesyonellerle buluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

entegre enerji ekosistemi ve sürdürülebilirlik:

CW Enerji, yalnızca üretim kapasitesiyle değil, geliştirdiği uçtan uca enerji ekosistemi ile de öne çıkıyor. Şirketin sunduğu çözümler arasında güneş hücresi ve panel üretimi, enerji depolama sistemleri, elektrikli araç şarj altyapıları, ısı pompaları ve akıllı enerji yönetim teknolojileri yer alıyor. Bu bileşenlerin bir araya getirilmesiyle müşteri ihtiyaçlarına yönelik entegre ve verimli sistemler tasarlanabiliyor.

Tarık Sarvan fuar değerlendirmesinde, Türkiye'de geliştirilen teknolojilerin uluslararası pazarlarda karşılık bulmasının hem firma hem de ülke açısından anlamlı olduğunu belirtti. Sarvan, AR-GE, inovasyon ve yüksek teknolojiye dayalı üretim yatırımlarının şirketin rekabet gücünü artırdığını ve küresel enerji dönüşümüne katkı sağladığını sözlerine ekledi.

RE+ 2026'da elde edilen geri dönüşler, CW Enerji'nin teknoloji ve üretim odaklı büyüme hedeflerine güç katarken, uluslararası iş birlikleri ve ticari ilişkiler açısından yeni fırsatların kapısını araladı. Firma, yerli ve milli üretim anlayışıyla uluslararası yatırımlarını ve ürün çeşitliliğini artırarak küresel enerji sektöründeki konumunu güçlendirmeyi sürdürecek.

CW ENERJİ, AMERİKA’NIN LAS VEGAS KENTİNDE DÜZENLENEN RE+ 2026 FUARI’NDA YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM GÜCÜNÜ, İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI ENERJİ ÇÖZÜMLERİNİ VE YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİNİ ULUSLARARASI SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTURDU.