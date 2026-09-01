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Kırşehir’de adli yıl açılışında tarafsızlık ve hız vurgusu

Kırşehir adliyesinde düzenlenen törende Başsavcı Oğuz Şükrü Ener, yeni adli yılda tarafsız, bağımsız ve süratli adalet için kararlılıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kırşehir’de adli yıl açılışında tarafsızlık ve hız vurgusu

kırşehir adliye binasında yeni adli yıl töreni

Kırşehir adliye binasında düzenlenen törenle yeni adli yıl resmen başladı. Açılışta konuşan Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, adalet hizmetlerinin toplum düzeni ve vicdanı için taşıdığı öneme dikkat çekti.

başsavcı ener'in mesajı:

Başsavcı Ener, konuşmasında "Adalet devletin temeli, toplum vicdanının da teminatıdır." ifadesini kullanarak, adaletin güven tesisindeki rolünü vurguladı. Yeni adli yılda adaletin tarafsız, bağımsız, etkin ve süratli şekilde sağlanmasının öncelik olacağını belirtti.

yargıda hız ve etkinlik hedefi:

Ener, ülke genelinde Adalet Bakanı himayelerinde adliyeler ve avukatların gayretle çalışacağını kaydederek, "yargıda hedef süre" uygulamasının temel hedeflerden biri olduğunu anlattı. Ayrıca, geciken adaletin adalet olmadığı anlayışıyla yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi için taahhütte bulundu.

Program, yapılan konuşmaların ardından adliyede düzenlenen açılış kokteyli ile sona erdi.

KIRŞEHİR’DE YENİ ADLİ YIL, DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI. TÖRENE KIRŞEHİR VALİSİ MURAT SEFA...

KIRŞEHİR’DE YENİ ADLİ YIL, DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI. TÖRENE KIRŞEHİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK’İN YANI SIRA AVUKATLAR, HAKİMLER, SAVCILAR VE ADLİYE PERSONELİ KATILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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