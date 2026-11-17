Kaza yerinde yaşananlar:

Kılıçarslan Mahallesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı'nda 34 JR 0122 plakalı otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı ve kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Müdahale ve tedavi:

Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bolu'da elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı