Kırşehir’de binlerce yılın sesi: sempozyumda tarih çok yönlü ele alınıyor

Kırşehir Valiliği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Eski Çağ’dan Modern’e Kırşehir Tarihi Sempozyumu" şehrin beş bin yıllık mirasını bilim dünyasının gündemine taşıdı. Açılış programı Kırşehir türküleriyle başladı; etkinlik tarih, arkeoloji, antropoloji ve kültürel incelemeleri bir araya getiriyor.

açılış konuşmaları ve sempozyumun gündemi:

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir’in tarihsel konumunu vurgulayarak şehri "Türk kültür ve medeniyetinin maya ve tohum şehirlerinden biri" olarak nitelendirdi. Demiryürek, daha önce Demre, Üsküdar ve İskenderun’da benzer çalışmalara tanıklık ettiğini belirterek Kırşehir’de böyle bir sempozyumun başlangıcında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Vali Demiryürek programda şu ifadeleri kullandı: "Burası çok kıymetli bir şehir. Türk kültür ve medeniyetinin maya ve tohum şehirlerinden" ve ayrıca "Biz Orta Asya’dan Anadolu’ya sadece kılıcımızla, kalkanımızla, okumuzla gelmemişiz. Deyimlerimizle, üsluplara , türkülerimizle ve destanlarımızla gelmişiz. Koskoca bir kültürle gelmişiz" sözleriyle kültürel sürekliliğe dikkat çekti.

arkeolojik buluntular ve kültürel miras:

Sempozyum konuşmalarında Kırşehir’in Kalkolitik Çağ’dan itibaren yerleşime tanıklık ettiği, özellikle Kaman Kalehöyük gibi arkeolojik alanların bölgenin binlerce yıllık geçmişine ışık tuttuğu vurgulandı. Hitit, Frig, Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine uzanan çok katmanlı bir tarihsel süreç ele alınıyor.

Etkinlikte ayrıca Kırşehir’in kültürel kimliğinde rol oynayan isimler öne çıkarıldı: Ahi Evran-ı Veli, Cacabey, Aşık Paşa, Ahmed-i Gülşehri ve Neşet Ertaş gibi şahsiyetlerin şehir belleğindeki yeri tartışıldı.

Sempozyum kapsamında sunulan 81 bildiri, 15 oturum halinde ele alınıyor. Organizasyonun hedefleri arasında bu bildirilerin bilimsel yayınlara dönüştürülmesi, Kırşehir’in tarihi ve kültürel mirasının daha kapsamlı biçimde belgelenmesi ve yeni araştırmalara zemin hazırlanması bulunuyor. Katılımcılar, sempozyumun bölge tarihine dair aksayan noktaları aydınlatma ve disiplinlerarası çalışmaları teşvik etme potansiyeline dikkat çekti.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ, ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU, TÜRK TARİH KURUMU İŞBİRLİĞİNDE "ULUSLARARASI ESKİ ÇAĞ’DAN MODERN’E KIRŞEHİR TARİHİ SEMPOZYUMU" NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.