kitabın ortaya çıkışı ve amacı:

İstanbul’daki evinde temmuz ayında hayatını kaybeden Eren Kaşıkçıın yaşamından esinlenilerek kaleme alınan Master şef çocuk Eren Kaşıkçı adlı masal kitabı, Erbaa Belediyesinin katkılarıyla yayımlandı. Kitap, Kaşıkçı’nın mesleki yolculuğunu, emek dolu mücadelesini ve Tokat kültürüne kattığı değeri çocuklara sade ve öğretici bir dille aktarmayı hedefliyor.

yazar, aile ve belediye buluşması:

Yazar Ayla Bağ, kitabın tanıtımı ve anma amacıyla Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile bir araya geldi. Toplantıda Kaşıkçı’nın annesi Arife Kaşıkçı ve babası Erol Kaşıkçı da hazır bulundu. Bağ, kitabı Karagöl’e imzalı bir kopya olarak takdim etti ve eserin Kaşıkçı’nın hatırasını yaşatmak için kaleme alındığını vurguladı.

Belediye temsilcileri ve yazar arasındaki görüşmede, eserin çocuklara ilham verme amacı ve yerel kültürün korunup aktarılması konularında ortak bir vizyon paylaşıldı. Aile fertleri, kitap aracılığıyla Eren Kaşıkçı’nın anısının yaşatılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

yerel değerlerin öne çıkarılması:

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Kaşıkçı’nın sadece bir şampiyon olmadığını, aynı zamanda Tokat’ın kültürünü ve lezzetlerini Türkiye’nin dört bir yanına duyuran elçisi olduğunu belirtti. Karagöl, Kaşıkçı’nın Erbaa Yaprak Festivaline katılımını hatırlatarak, kitabın bu mirası genç kuşaklara aktarmada önemli bir araç olacağını söyledi.

Kitap, anma ve eğitici bir kaynak olarak yerel yaygınlaştırma çalışmalarıyla birlikte çocuklara ve ailelere ulaştırılacak. Yayımlanma sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Karagöl, eserin Eren Kaşıkçı’nın hatırasını canlı tutacağına dikkat çekti.

(SOL BAŞTAN) KİTABIN YAZARI AYLA BAĞ, ERBAA BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL KARAGÖL, EREN KAŞIKÇI’NIN ANNESİ ARİFE KAŞIKÇI VE BABASI EROL KAŞIKÇI.