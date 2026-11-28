Çalıştay ve sonuç bildirgesi

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde ve TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında gerçekleştirilen "Yapay Zeka Çağında Dijital Vatandaşlık Çalıştayı" iki gün sürdü ve sonuç bildirgesinin sunulmasıyla sona erdi. Akademi, özel sektör, basın mensupları, kamu ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı etkinlikte yapay zeka teknolojilerinin toplumsal yaşama etkileri, dijital vatandaşlık anlayışındaki dönüşüm ve ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri değerlendirildi.

Çalışma masalarının odaklandığı başlıklar:

Çalıştay, "Dijital Haklar, Kişisel Veriler ve Mahremiyet", "Dezenformasyon ve Medya Okuryazarlığı", "Dijital Katılım, E-Devlet ve Yönetişim" ile "Kapsayıcı Dijital Vatandaşlık ve Eğitim" başlıklarında kurulan dört ayrı masa etrafında yürütüldü. Katılımcılar, uzmanlık alanlarına göre deneyim ve görüşlerini paylaşarak her bir başlık için hem mevcut sorunların tespitine hem de uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesine odaklandı. Çalıştayın kapanış oturumunda sonuç beyannamesi açıklandı ve katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edilerek etkinlik tamamlandı.

Öne çıkan değerlendirmeler ve öneriler:

Proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Dr. Berkan Güngör, oturumlara '50’den fazla' kişinin katıldığını belirterek, 'İnsanlık kendi geliştirdiği teknolojinin hızına yetişebilecek mi?' sorusunun çalıştay boyunca sürekli gündemde olduğunu vurguladı. Güngör, yapay zeka çağında meselelerin yalnızca teknik değil; hukuki, toplumsal, etik ve kurumsal boyutlarıyla ele alınması gerektiğini; amaçlarının sorun tespitinin ötesinde uygulanabilir öneriler geliştirmek ve bunların hayata geçirilme yollarını tartışmak olduğunu ifade etti.

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Türten, medyada teyit mekanizmalarının zayıfladığına dikkat çekerek gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, destek ve ilan sistemlerinin doğruluğu ödüllendirecek şekilde düzenlenmesi ve medya okuryazarlığı eğitiminin tüm yaş gruplarına ulaştırılması gerekliliğini savundu. Türten, medya okuryazarlığının temel bir eğitim unsuru haline getirilmesi konusunda masa katılımcılarının ortak kanaat oluşturduklarını belirtti.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kazım Yasin Özbey, masada öne çıkan somut önerileri özetleyerek yaşlılar ve gençler için dijital okuryazarlık ve danışmanlık desteği, sınırlı güvenli temsil yetkisi, akran eğitimi ve dijital kullanımı teşvik eden uygulamaların gerekliliğini vurguladı. Ayrıca belediye ve kamu hizmetlerinde işlem yetkililerinin açıkça belirlenmesi, asgari veri talebi ilkesi, yapay zeka destekli sistemlerle kurumlar arası entegrasyon ve mevzuat sadeleştirmesi konularında fikir alışverişi yapıldığını aktardı.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Fırat Olgun, kurum içi yapay zeka kullanım süreçlerinin envanterinin çıkarılmasının bir eylem olarak belirlendiğini söyledi ve bazı durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurumu aracılığıyla uzman komisyonlara başvuru yapılmasının çözümler arasında değerlendirilmesine ilişkin görüşlerin ortaya konduğunu belirtti.

Çalıştay kapsamında ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’in katılımıyla "Dijital Haklar, Kişisel Veriler ve Mahremiyet" başlıklı bir konferansın düzenleneceği bildirildi. Etkinlik, katılımcılara sunulan belgeler ve sonuç bildirgesiyle son buldu.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN “YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA DİJİTAL VATANDAŞLIK ÇALIŞTAYI”NDA SON YILLARIN BÜYÜK SORUNU HALİNE GELEN DEZENFORMASYONUN ÖNÜNE GEÇİLEBİLMESİ İÇİN MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMLERİNİN İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAN İTİBAREN VERİLEREK ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR.