Kırşehir'de maliyet artışı ekmeğe yansıdı: 200 gram 15 TL oldu

Kırşehir'de ekmek fiyatına yapılan zam

Kırşehir'de 200 gram ekmeğin fiyatı, 12 TL'den 15 TL'ye yükseltildi. Karar, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından yapılan basın açıklamasıyla duyuruldu.

onay süreci ve kuruluşlar:

Açıklamada, ekmek fiyat tarifesinin ilgili meslek odasının müracaatı üzerine, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri istikametinde Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi. Yapılan değerlendirmede kentte bugüne kadar uygulanan 12 TL'lik fiyatın ülkenin en düşükleri arasında olduğu, güncelleme sonrası da Kırşehir'in fiyatlarının halen en uygun ilk 25 il arasında yer aldığı ifade edildi.

gerekçe ve vatandaşla ilgili değerlendirme:

Kararın gerekçesi olarak un, maya, enerji, işçilik, kira ve diğer üretim giderlerindeki artışlar gösterildi. Açıklamada ayrıca fiyat güncellemesi yapılırken vatandaşların alım gücü ve aile bütçelerinin de gözetildiği vurgulandı.

KIRŞEHİR’DE 200 GRAM EKMEĞİN FİYATI 12 TL’DEN 15 TL’YE YÜKSELTİLDİ.