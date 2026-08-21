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Kırşehir'de tefecilik soruşturmasında 712 milyon liralık hesap hareketi belirlendi

Kırşehir'de jandarma, KOM ve Siber Suç ekiplerinin MASAK incelemesiyle yapılan operasyonda şüphelilerle mağdurlar arasında 712 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırşehir'de tefecilik soruşturmasında 712 milyon liralık hesap hareketi belirlendi

Operasyonun kapsamı:

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde yürütülen soruşturmada, baskı, cebir ve şiddet yoluyla vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturarak tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Soruşturmayı yürüten birimler arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yer aldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin ayrıntılı incelenmesi sonucu, şüpheliler ile mağdurlar arasında gerçekleşen hesap hareketlerinin toplamının 712 milyon lira olduğu belirlendi. Yetkililer, tespit edilen bu tutarın işlemlerin hacmine işaret ettiğini, soruşturmanın hem mali hem de suç işleme yöntemleri açısından derinleştirildiğini kaydetti.

Ele geçirilen deliller ve adli süreç:

İcra edilen aramalarda Kırşehir'de adresleri bulunan M.Ü. ve H.Ü. ile Kocaeli'de bulunan S.T.'nin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Ekiplerce ele geçirilen deliller arasında 1 adet alacak verecek defteri, 28 adet boş senet ve 110 bin lira nakit para bulundu. Bu bulgular, iddia edilen tefecilik faaliyetlerinin belgelenmesine yönelik önemli deliller olarak değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında adı geçen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı bildirildi. Yetkililer, mali belgelerin ve elektronik kayıtların incelenmesine devam edildiğini, mağdur beyanlarının da alınarak kapsamlı bir suç ağı analizinin yapılacağını açıkladı. Olay, bölgedeki mali suçlar ve organize tefecilik soruşturmaları bağlamında takip ediliyor.

KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASKI, CEBİR VE ŞİDDET YOLUYLA VATANDAŞLAR ÜZERİNDE KORKU VE...

KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASKI, CEBİR VE ŞİDDET YOLUYLA VATANDAŞLAR ÜZERİNDE KORKU VE PANİK OLUŞTURARAK TEFECİLİK YAPTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON YAPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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