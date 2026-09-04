Kırşehir'de toplu ulaşımda yeni dönem: biniş ücretleri yüzde 33 arttı

Meclis toplantısında alınan karar:

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Kırşehir Belediyesi 2026 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda şehir içi toplu taşıma ücretlerinin artırılmasına karar verildi.

Yeni tarifeye ilişkin detaylar:

Karara göre öğrenci biniş ücreti 18 TL'den 24 TL'ye, tam biniş ücreti ise 24 TL'den 32 TL'ye yükseltildi.

Artışın oranı:

Yeni tarifeyle her iki biniş ücretinde de yaklaşık %33 oranında artış yapıldı.

Belediye meclisinin aldığı karar kent içi ulaşım ücretlerinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

KIRŞEHİR BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.