Kırşehir'de toplu ulaşımda yeni dönem: biniş ücretleri yüzde 33 arttı

Meclis toplantısında alınan karar:
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Kırşehir Belediyesi 2026 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda şehir içi toplu taşıma ücretlerinin artırılmasına karar verildi.
Yeni tarifeye ilişkin detaylar:
Karara göre öğrenci biniş ücreti 18 TL'den 24 TL'ye, tam biniş ücreti ise 24 TL'den 32 TL'ye yükseltildi.
Artışın oranı:
Yeni tarifeyle her iki biniş ücretinde de yaklaşık %33 oranında artış yapıldı.
Belediye meclisinin aldığı karar kent içi ulaşım ücretlerinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.
KIRŞEHİR BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.
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