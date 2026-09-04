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Kırşehir'de toplu ulaşımda yeni dönem: biniş ücretleri yüzde 33 arttı

Kırşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında şehir içi ulaşım ücretleri artırıldı; öğrenci 18'den 24 TL'ye, tam 24'ten 32 TL'ye çıkarıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Elif Demir

Kırşehir'de toplu ulaşımda yeni dönem: biniş ücretleri yüzde 33 arttı

Meclis toplantısında alınan karar:

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Kırşehir Belediyesi 2026 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda şehir içi toplu taşıma ücretlerinin artırılmasına karar verildi.

Yeni tarifeye ilişkin detaylar:

Karara göre öğrenci biniş ücreti 18 TL'den 24 TL'ye, tam biniş ücreti ise 24 TL'den 32 TL'ye yükseltildi.

Artışın oranı:

Yeni tarifeyle her iki biniş ücretinde de yaklaşık %33 oranında artış yapıldı.

Belediye meclisinin aldığı karar kent içi ulaşım ücretlerinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

KIRŞEHİR BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİNİN...

KIRŞEHİR BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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