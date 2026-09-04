kırtasiyelerde yeni denetim dalgası başlattı bakanlık

Ticaret Bakanlığı okullar öncesi kırtasiye denetimlerini yoğunlaştırdı

Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Bakanlık ekipleri tarafından 10 Ağustos'tan bu yana 26 bin 570 firma ile 4 milyon 958 bin 623 ürün kontrol edildi. Denetimler, etiket bilgilerinden ürün güvenliğine, fiyat uygulamalarından menşe gösterimine kadar geniş bir alanı kapsadı.

Denetim sahası ve uygulanan kontroller:

Ekipler eş zamanlı denetimler gerçekleştirerek özellikle öğrencilerin yoğun kullandığı kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketlerini, kasa fiyatlarıyla uyumunu ve ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu inceledi. Ankara'da bir kırtasiyede yapılan kontrolde ürünlerin fiyat ve etiket bilgilerinin yanı sıra ürünlerin fiziksel ve kimyasal güvenliği de test edilebilecek kriterler çerçevesinde değerlendirildi. Bakanlık, ürünlerin fiyatı, menşei ve fiyat değişim tarihleri başta olmak üzere yerli üretim logosu gibi ibarelerin mevzuata uygunluğunu da denetledi.

Denetimlerde kriterleri karşılamayan ürünler için tutanak tutuluyor; uygunsuz ürünler hakkında Bakanlık tarafından ürün başına idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Bakanlık yetkililerinin uyarıları ve hedeflenen sonuçlar:

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber denetimlerin amacını açıklarken tüketicilerin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumanın öncelik olduğunu vurguladı. Dilber, "Tüm Türkiye genelinde, tüm bölgelerimizde ticaret denetmenlerimiz, Bakanlığımızın merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı denetimlerini sıklaştırmış durumdadır. Mottomuz; 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkemiz.'" ifadelerini kullandı.

Dilber, çocukların kırtasiye ürünleriyle sık temas ettiğini belirterek alıcıların "alıcısı satıcısı belli olan, markası modeli belli olan, adresi belli" ürünleri tercih etmesinin önemine işaret etti. Velilere alışveriş öncesi üretici ve ithalatçı bilgilerini kontrol etmeleri; oyuncaklarda CE işaretine dikkat etmeleri önerildi.

Denetimlerin yalnızca sağlık değil ekonomik boyutları da olduğunu belirten Dilber, güvensizliği tespit edilen ürünlerde yaptırımların üretimin yaygınlığı ve risk durumuna göre belirlendiğini söyledi. Ayrıca güvensiz ürünlerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemine kaydedildiğini, böylece vatandaşların bu ürünleri sistem üzerinden görebileceğini ifade etti.

Dilber geçmişe dönük veriye de değinerek, "2011 yılı kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı yüzde 50'nin üzerindeydi; sıkı denetimlerle bu oranı bugün yüzde 1'in altına düşürmüş durumdayız" dedi. Bu sonuç denetimlerin etkisini ve hedeflenen güvenlik seviyesini göstermeyi amaçlıyor.

Yaptırımlara ilişkin bilgi veren Dilber, güvensiz bulunan bir ürün için idari para cezasının 434 bin liradan başlayıp 10 katına kadar uygulanabildiğini; etiket eksikliklerinde ise cezanın 173 bin liradan başlayıp 10 kata kadar çıkabileceğini açıkladı. Ancak amacı ceza kesmek değil; firmaların standartlara uygun ticaret yapmasını sağlamak ve çocukların sağlığını korumak olduğunu vurguladı.

Bakanlık, özellikle okulların açıldığı dönemde denetimleri sürdüreceklerini ve tüketicilerin alım-satım süreçlerinde etiket, menşe ve güvenlik işaretlerine dikkat etmelerinin önemini yineledi. Velilere, alışveriş öncesi Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ve ürün etiketleri üzerinden kontrol yapmaları tavsiye edildi.

TİCARET BAKANLIĞI EKİPLERİ, 10 AĞUSTOS'TAN BU YANA 26 BİN 570 FİRMA İLE 4 MİLYON 958 BİN 623 ÜRÜNÜ DENETLEDİ.