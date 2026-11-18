Odessa'ya üç dalga saldırı:

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya üç dalga halinde düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti ve en az 13 kişi yaralandı. Saldırılar kentte hem can hem de mal kaybına yol açtı.

Saldırının oluşturduğu hasar:

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper saldırılar nedeniyle konutların, kafelerin ve mağazaların camlarının kırıldığını, bir aracın yandığını ve çok sayıda aracın hasar gördüğünü bildirdi. Bildirimler kent merkezinde yaygın cam kırıkları ve araç hasarına işaret ediyor.

Resmî açıklamalar ve isabet alan yapılar:

Odessa Askeri İdaresi Başkanı Serhiy Lysak ise saldırılarda bir konut binası ile bir eğitim kurumunun isabet aldığını açıkladı. Yetkililer, olayla ilgili tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

RUS GÜÇLERİNİN UKRAYNA'NIN KARADENİZ KIYISINDAKİ LİMAN KENTİ ODESSA'YA ÜÇ DALGA HALİNDE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, EN AZ 13 KİŞİ YARALANDI.