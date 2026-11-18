operasyonun kapsamı:

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda kent merkezinde ve transit güzergâhlarda faaliyet gösteren şüphelilere ilişkin istihbarat elde etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada ekipler, 5 kişinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığını tespit ederek şahısları takibe aldı.

Takip sırasında Aksaray'a Ankara’dan sevkiyat yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine ekipler operasyon alanını genişletti. Toplam 3 ayrı araca yönelik yürütülen operasyondan 2 araç Aksaray merkezde, 1 araç Ankara–Niğde Otoyolu üzerinde durdurularak arandı. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde ve araçlarda arama yapılmış, arama sonucunda toplam 2 bin 193 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

yakalanan şüpheliler ve deliller:

Operasyonlarda yakalanan ve gözaltına alınan şahısların isimleri ve yaşları şu şekilde: T.Ş. (35), A.Ç. (40), Y.Ç. (29), M.A.G. (21), M.E. (28), İ.Ç. (39) ve M.D. (22). Şahısların üzerindeki ve araçlardaki aramalarda bulunan haplar delil olarak kayda geçirildi ve soruşturma dosyasına eklendi.

adli süreç ve tutuklamalar:

Gözaltındaki şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden dördü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; M.E., İ.Ç. ve M.D. isimli üç şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve ele geçirilen maddeler ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.

Jandarmadan 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama