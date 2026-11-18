ayazağa'da 14 ekim seli ve eczanenin durumu

Sarıyer Ayazağa'da 14 Ekim'de etkili olan yağışların yol açtığı sel, bölgedeki çok sayıda ev ve işyerinin yanı sıra 38 yıllık Serhat Eczanesi'ni de vurdu. Akşam saatlerinde dükkanı su basmaya başlayınca içeridekiler bilgisayarları ve cihazları kurtarmaya çalıştı; kısa sürede yükselen su nedeniyle çalışanlar dışarı çıktı ve işletme büyük hasar gördü.

temizlik ve kurtarma çalışmaları:

Eczane sahibi Serhat Balkan ve yardımcıları, yağış durur durmaz dükkâna gelerek hummalı bir temizlik sürecine başladı. Balkan'ın anlattığına göre, içeri giren suyla birlikte çamur çöktü, giderler tıkandı ve ekiplerin el yordamıyla yaptıkları çalışma uzun ve yorucuydu. Yardımcıları Atilla ve Erkan bilgisayarları kurtarmaya çalışırken, su seviyesinin birkaç dakika içinde hızla yükselmesi panik yarattı: '5-10 dakika içerisinde her yeri su bastı.' Daha sonra çamurun kovalarla dışarı atıldığı, dolapların kabardığı ve kokma riski nedeniyle bazı mobilyaların kurtarılamadığı belirtildi.

maddi kayıp, stok ve sigorta süreci:

Balkan, eczanenin 15 gün kapalı kaldığını ve yoğun bir onarım ile temizlik sürecinin ardından yeniden hizmete başladığını söyledi. Hasarın detaylarına ilişkin olarak, demirbaşlardan yaklaşık 1 milyon TL, stoklardan ise yaklaşık 700 bin TL zarar gördüğünü belirtti; toplam zararın 1,5 milyon TL'ye yakın olduğunu ifade etti. Selin Eylül-Ekim dönemine denk gelmesi nedeniyle stok seviyesinin yüksek olduğu, bu nedenle kaybın arttığı vurgulandı. Sigorta işlemlerinin devam ettiği ve tazminat sürecinin beklendiği kaydedildi.

Ayazağa'da altyapı onarımları ve temizlik çalışmaları sürerken, işyerlerinin normale dönmesi için bölgede benzer çabaların devam ettiği bildirildi. Balkan, kısa sürede faaliyete dönmelerinde yardımcılarının yoğun emeğinin belirleyici olduğunu sözlerine ekledi.

SU BASAN 38 YILLIK EZCANENİN SAHİBİ SERHAT BALKAN İSE, " 5-10 DAKİKA İÇERİSİNDE HER YERİ SU BASTI. ÇAMURU KOVAYLA DIŞARI ATTILAR. ÇOK ZORDU. DURUMUMUZU ANCAK 15 GÜNDE DÜZELTEBİLDİK. ÇOK HIZLI OLDU. OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA SARF EDİLDİ' DEDİ.