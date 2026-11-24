Elazığ'da kış dönemine yönelik trafik hazırlıkları

Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu başkanlığında, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "2026-2027 Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" toplantısında kış koşullarının ulaşım üzerindeki etkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda; yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı alınması gereken tedbirler ile bu süreçte vatandaşların can ve mal güvenliğinin nasıl sağlanacağı ele alındı.

vurgulanan öncelikler:

Katılımcılar, ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi ve trafik güvenliğinin korunmasının öncelik olduğunu belirtti. Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, hazırlıkların zamanında tamamlanması ve muhtemel olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin müdahale mekanizmalarının çalışır halde tutulmasının önemi üzerinde duruldu. Bu çerçevede iletişim kanallarının açık tutulması ve yetki paylaşımının netleştirilmesi gibi konular değerlendirildi.

uygulama ve takip:

Toplantı sonuçlarının sahada etkin biçimde uygulanması için sorumlulukların dağıtılması ve hazırlıkların düzenli olarak takip edilmesi gerektiği ifade edildi. Yetkililer, planlanan tedbirlerin uygulanmasıyla hem ulaşımın aksamalarının azaltılmasının hem de vatandaşların güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Sürecin yürütülmesinde ilgili birimler arasındaki iş birliğinin sürekli kılınması gerektiği tekrarlandığı toplantı raporlarına yansıdı.

ELAZIĞ’DA KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI