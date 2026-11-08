Kışın izleri Çamlıbel'de: bin 650 rakımlı geçit beyaza büründü

Çamlıbel Geçidi beyaza büründü

Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi, Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yağış, geçidin çevresindeki yamaçları ve çam ağaçlarını kaplayarak geniş bir kar örtüsü oluşturdu.

dron görüntüleri ve manzara:

Dronla havadan çekilen görüntüler, beyaza bürünen yamaçların arasından kıvrılarak ilerleyen kara yolunu ortaya koydu. Havadan kaydedilen karelerde yolun kıvrımları, kara ve ağaçların oluşturduğu kontrastla dikkat çekti; farklı açılardan alınan görüntüler bölgenin kış dönemi estetiğini gözler önüne serdi.

vatandaşların tepkisi:

Geçitten geçen bazı vatandaşlar yol kenarında durarak kar manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yöre sakinleri, yılın her mevsiminde Çamlıbel Geçidi'nin farklı görseller sunduğunu belirterek bu tür doğal görüntülerin fotoğraflanmaya değer olduğunu ifade etti.

Beyaza bürünen Çamlıbel Geçidi mest etti