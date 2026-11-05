Kışın soğuğu engel olmuyor: Maraş dondurması dört mevsim sofrada

kışta dondurma ilgisi sürüyor:

Kahramanmaraş'ta yazın vazgeçilmezi Maraş dondurması, soğuk hava şartlarına rağmen kentin işlek tezgâhlarında ve dükkanlarında tüketilmeye devam ediyor. Ziyaretçiler ve yöre sakinleri, dondurmanın yalnızca sıcak havalara özgü bir tat olmadığını, geleneksel tarif ve kıvamın dört mevsim tercih edildiğini söylüyor.

Şehirdeki işletmelerin satış mesaisi kışın da sürerken, tezgâhlarda hareketlilik gözleniyor. Yerli ve kente gelen ziyaretçiler, Maraş dondurmasının farklı dokusu ve tadını kış aylarında da arıyor; bazı müşteriler dondurmanın soğukla birlikte daha yoğun bir lezzet sunduğunu belirtiyor.

üretim kapasitesi ve geleneksel üretim:

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren 26 dondurma işletmesinin yıllık 71 bin 750 tonun üzerinde kurulu üretim kapasitesi bulunuyor. Kentle özdeşleşen Maraş dondurması, keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve bu bileşim ürünün kendine özgü kıvamını sağlıyor.

İşletmeler, talebin mevsim fark etmeksizin devam etmesi nedeniyle üretim ve satış planlarını yıl boyunca sürdürülebilir şekilde düzenliyor. Bu durum hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de kültürel bir lezzetin yaşatılmasına olanak tanıyor.

vatandaşların tercihleri ve görüşleri:

Kalıcı müşteriler ve kente gelenler dondurmayı yaz-kış tükettiklerini sıkça vurguluyor. Ziyaretçilerden Aykut Ekiz, "Ben Kahramanmaraş dışında yaşıyorum buralıyım ama geldiğimde dondurma tatlı gibi ürünlerden sıkça tüketiyorum. Bu dondurma diğer illerde yediğimizden farklı. Bu geleneğin Kahramanmaraş’ta yaşatılmaması ve unutulmaması güzel bir şey" diye konuştu.

Selim Özdemir ise, "Biz Kahramanmaraş dondurmasını sadece yaz mevsiminde değil aksine kış mevsiminde tüketmeyi severiz. Hatta bazı kesimler kış mevsiminde dondurmanın boğaza iyi geleceği yönünde açıklamaları da var ve inanırız. Lezzetine güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Alaaddin Çavuşoğlu da "Yaz ve kış mevsiminde dondurma tüketiyoruz aynı zamanda sağlık açısından da faydalı olduğunu biliyoruz" derken, Ahmet Canbolat dondurmayı her mevsim tükettiklerini ve hiç rahatsızlık vermediğini belirterek herkese tavsiye ettiklerini söyledi.

Sonuç olarak Maraş dondurması, geleneksel üretim yöntemleri ve güçlü üretim kapasitesiyle Kahramanmaraş'ta sadece yazın değil, kışın da tercih edilen bir lezzet olmaya devam ediyor.

VATANDAŞ AYKUT EKİZ