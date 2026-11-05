Engellerin gerisinde meslek aşkı: Prof. Dr. Erol Kışlı'nin AAMC'de yer alan öyküsü

Prof. Dr. Erol Kışlı'nin AAMC News'te yayımlanan kişisel yazısı

Prof. Dr. Erol Kışlı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürdüğü mesleki yaşamını, yaşadığı trafik kazası sonrası karşılaştığı fiziki zorluklara rağmen bırakmadı. Kışlı'nın bu kararlılığı ve mesleğe bağlılığı, Amerikan Tıp Fakülteleri Birliği'nin haber ve görüş platformu AAMC News tarafından yayımlanarak uluslararası alanda ilgi gördü.

Kazadan sonra mesleğe dönüş:

Kaza sonrasında yürüme kabiliyetinde sorunlar yaşamasına rağmen Prof. Dr. Erol Kışlı, ameliyatlarına ve akademik çalışmalarına ara vermedi. Kendi kalemiyle anlattığı yazıda, mesleki sorumluluklarına devam etme süreçlerini ve karşılaştığı günlük zorlukları aktardı. Bu anlatım, cerrahlığın yalnızca teknik bir meslek olmadığını; aynı zamanda dayanıklılık, adaptasyon ve kararlılık gerektirdiğini göstermesi bakımından önem taşıyor.

Uluslararası yankı ve yayın süreci:

Kışlı'nın kaleme aldığı yazı, AAMC News'ün "Konuk Görüş" bölümünde yayımlandı. Öncesinde DCR dergisinde yayımlanan çalışmasının ardından uluslararası ilgi artarken, kendisine çok sayıda haber ve röportaj talebi ulaştı. Kışlı, bu talepler arasından ABD'de faaliyet gösteren iki yayın organının teklifini kabul ettiğini; ayrıca engelli bireylerin başarılarını ve yaşadıkları sorunları ele alan uluslararası bir dergide yazısının daha yayımlanacağını bildirdi.

Hikâyesinin AAMC News'te yer alması Kışlı için ayrıca bir anlam taşıyor; DCR'de yayımlanan yazısının ardından çalışmasının uluslararası platformlarda karşılık bulmasını, mesajının daha geniş bir kitleye ulaşması açısından değerli bulduğunu ifade etti.

Amerikan Tıp Fakülteleri Birliği (Association of American Medical Colleges – AAMC) ile ilişkilendirilen AAMC News, 1876 yılında kurulan köklü bir kuruluşun haber ve görüş platformu olarak tıp eğitimi, bilimsel araştırma ve sağlık hizmetleri alanlarındaki gelişmelere ve hekimlerin deneyimlerine yer veriyor. Kışlı'nın öyküsü de bu yayın çizgisi içinde, mesleki zorluklar ve kişisel kararlılık temalarını uluslararası okuyucuya taşıdı.

Prof. Dr. Erol Kışlı'nin deneyimi, meslek yaşamını kazaya rağmen sürdürmenin mümkün olduğunu gösterirken, aynı zamanda engelli hekimlerin ve sağlık çalışanlarının karşılaştığı yapısal ve pratik engellerin görünür kılınmasına katkı sağlıyor.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖREV YAPAN PROF. DR. EROL KİSLİ, GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASININ ARDINDAN KARŞILAŞTIĞI ENGELLERE RAĞMEN AZMİ İLE CERRAHLIK MESLEĞİNİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMESİ, ABD'DE AMERİKAN TIP FAKÜLTELERİ BİRLİĞİNİN (AAMC) HABER PLATFORMUNDA YER ALDI.