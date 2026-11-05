Manisa'da tarımın yeni yüzü TEKNOTARIM’26'da buluştu

Manisa'da yeni nesil tarım teknolojileri sergilendi:

Manisa Fuar Merkezi'nde kapılarını açan 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı (TEKNOTARIM’26), tarım ve hayvancılık sektörünü yeni nesil çözümlerle bir araya getirdi. Organizasyon; Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, TACT Fuarcılık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleştirildi. Fuar, 100'den fazla firma ve 300'den fazla marka ile 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

açılış töreninde öne çıkan mesajlar:

Açılışta konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa'nın ürettiği ürünlerin uluslararası sofralara ulaştığını vurgulayarak, "Dünyanın dört bir yanındaki sofralara ulaşan ürünlerimiz, Manisa’mızın yalnızca tarımsal gücünü değil, üreticimizin başarısını da ortaya koymaktadır. Bu şehrin gerçek zenginliği; fabrikası kadar tarlası, sanayicisi kadar çiftçisi, ticareti kadar toprağıdır" dedi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise Manisa'nın verimli toprakları, ürün çeşitliliği ve güçlü üretim altyapısıyla Türkiye'nin önde gelen tarım merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

manisa'nın tarımsal gücüne vurgu:

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, fuarda yaptığı konuşmada kentin tarımsal performansına dikkat çekti: "Bugün güzel bir günde tabii ki tarım şehri tarımın başkenti Manisa’mızda böyle bir fuarın olmasından da büyük onur duyuyoruz, büyük şeref duyuyoruz. Evet, Türkiye’de traktör sayısında birinciyiz. Evet, zeytin ve zeytinyağında birinciyiz, üzümde birinciyiz. Birçok ilk yerde hep birinciyiz. Türkiye’de gayri safi milli hasılada da her zaman ilk 5’in içerisinde yer aldık. Manisa’mıza hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından açılış programına katılan protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti ve stantları gezerek sergilenen ürünleri inceledi.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu da katılarak fuarın Manisa ve ülke tarımına hayırlı olmasını diledi.

TEKNOTARIM’26, katılımcılara yeni teknolojileri tanıtma, üreticilerle doğrudan temas kurma ve sektörel iş birlikleri geliştirme imkânı sunuyor; ziyaretçiler fuarda ürün demonstrasyonları ve firmalarla görüşme fırsatı buluyor.

MANİSA'DA 100’DEN FAZLA FİRMA VE 300’DEN FAZLA MARKANIN KATILIMIYLA AÇILAN 20. ULUSLARARASI TARIM VE HAYVANCILIK FUARI (TEKNOTARIM’26), YENİ NESİL TARIM TEKNOLOJİLERİ İLE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.