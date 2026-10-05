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Kışın yaklaşmasıyla Kırşehir'de aktarlara ilgi arttı

Kırşehir'de soğuyan havayla vatandaşlar, hastalıklardan korunmak ve bağışıklığı desteklemek için propolis, pekmez, tahin, zencefil ve bitki çaylarına yöneldi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:48

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kışın yaklaşmasıyla Kırşehir'de aktarlara ilgi arttı

Kışla birlikte talep artıyor:

Kırşehir'de havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, kış aylarında hastalıklardan korunmak ve bağışıklıklarını güçlendirmek için aktarlara yöneldi. Propolis, pekmez, tahin, zencefil, zerdeçal, bitki çayları ve çeşitli kuruyemişler en çok talep edilen ürünler arasında yer alıyor.

aktarlarda öne çıkan ürünler:

Aktar Ünsal Gümüş, kış mevsiminin gelmesiyle hastalıkların da görülmeye başladığını belirterek şunları söyledi: 'Kış mevsimi geldi, montlarımızı giydik. Hastalıklar da başladı. İyileşmek ve korunmak için insanlar doğal ürünleri tercih ediyor. Propolis, pekmez, tahin, üzüm, ceviz, zencefil ve zerdeçal gibi ürünler ile bunların karışımları vatandaşlar tarafından tercih ediliyor'. Gümüş ayrıca badem ve üzüm gibi kuruyemişlere olan ilginin de arttığını vurguladı.

satışlarda gözlemlenen hareketlilik:

Aktar Osman Kımçak ise havaların serinlemesiyle aktarlarda kış ürünlerine yönelik satışların arttığını belirtti: 'Havaların soğumasıyla birlikte kış ürünlerinde satış fazlalığı oluştu. Özellikle pekmez, bitki çayları ve tahin satışlarında artış yaşandı'. Satıcılar, havaların daha da soğumasıyla birlikte bu ürünlere olan ilginin artmasının beklendiğini ifade ediyor.

VATANDAŞLAR, KIŞ AYLARINDA HASTALIKLARDAN KORUNMAK VE BAĞIŞIKLIKLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA...

VATANDAŞLAR, KIŞ AYLARINDA HASTALIKLARDAN KORUNMAK VE BAĞIŞIKLIKLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA AKTARLARA YÖNELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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