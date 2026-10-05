Şehitkamil’de genç yeteneklerin pop-rock gecesi

Şehitkamil'de genç yetenekler sahneye çıktı:

Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi bünyesinde eğitim alan konservatuvara hazırlık kursiyerleri, konservatuvarı kazanan öğrenciler ve müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan Pop-Rock Konseri, sanatseverlere müzik dolu ve unutulmaz bir gece yaşattı. Salonları dolduran izleyiciler, gençlerin enerjik performansları eşliğinde keyifli anlar geçirdi.

performanslar ve izleyici tepkileri:

Konser boyunca sahneye çıkan öğrenciler hem bireysel hem de topluluk performanslarıyla dikkat çekti. Sahne heyecanını başarıyla yöneten gençler, farklı eserleri yorumlayarak dinleyicilerden tam not aldı. Dinleyicilerin coşkulu alkışları ve olumlu geri dönüşleri, geceye katılanların performanslarını daha da öne çıkardı.

eğitim süreci ve geleceğe hazırlık:

Şehitkamil Belediyesi, çocukların ve gençlerin sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan eğitimleri sürdürürken, Şehitkamil Sanat Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalar öğrencilere alanında uzman eğitmenlerden ders alma imkânı sağlıyor. Düzenlenen konserler, kursiyerlerin sahne deneyimi kazanmalarına, özgüven geliştirmelerine ve profesyonel sanat hayatına hazırlanırken pratik yapmalarına yardımcı oluyor.

Pop-Rock Konseri, genç yeteneklerin aldıkları eğitimi izleyiciyle paylaşmalarına olanak tanıyan, yerel sanat üretimini görünür kılan bir etkinlik olarak öne çıktı. Etkinlik, Şehitkamil Belediyesi'nin gençlere ve sanata yaptığı yatırımın somut bir örneği oldu.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ BÜNYESİNDE EĞİTİM ALAN KONSERVATUVARA HAZIRLIK KURSİYERLERİ, KONSERVATUVARI KAZANAN ÖĞRENCİLER VE MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN POP-ROCK KONSERİ, SANATSEVERLERE MÜZİK DOLU UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.