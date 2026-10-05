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Marmaris'te 29 Ekim cumhuriyet kupası kura çekimi tamamlandı

Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası için kura çekimi mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı; başvurular 9 Ekim 2026'ya kadar sürecek.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Marmaris'te 29 Ekim cumhuriyet kupası kura çekimi tamamlandı

Kura çekimi mahallelerin temsilcileriyle gerçekleştirildi:

Marmaris Belediyesi, Cumhuriyetimizin 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nın fikstür kura çekimini tamamladı. Kura törenine mahalle muhtarları katıldı ve turnuvanın grup eşleşmeleri ile ilk maç takvimi belirlendi.

Organizatörler, kura sürecinin şeffaf bir ortamda yürütüldüğünü ve eşleşmelerin mahalleler arası rekabeti adil biçimde yansıtacak şekilde hazırlandığını vurguladı. Turnuva, saha içindeki mücadeleyi öne çıkarırken saha dışında dostluk ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Turnuvanın amaçları ve katılım koşulları:

Turnuva, mahalle dayanışmasını pekiştirmek ve sporu geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla planlandı. Katılım başvuruları mahalle muhtarlıkları aracılığıyla 9 Ekim 2026 tarihine kadar Marmaris Belediyesi'ne yapılabilecek. Her sporcu, ikamet ettiği mahalleyi temsil eden takımda yer alacak.

Takımlar, toplam 14 oyuncudan oluşacak; bunların 7'si sahada mücadele ederken 7'si yedek kadroda bulunacak. Organizasyon komitesi, fair-play ilkelerine vurgu yaparak turnuvanın hem yarışmacı hem de barışçıl bir atmosferde geçmesini amaçlıyor.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, 29 Ekim kutlamalarını spor, kardeşlik ve mahalle kültürünü öne çıkaran bir organizasyonla taçlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Turnuva boyunca düzenlenecek maçlar ve etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunun mahallelerden sahalara taşınacağı bildirildi.

MARMARİS’TE 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI İÇİN KURALAR ÇEKİLDİ

MARMARİS’TE 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI İÇİN KURALAR ÇEKİLDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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