İstanbul Ticaret Üniversitesi yayıncılığa yeniden başladı

Yeni dönemde İTO Meclis Başkanlığı’na seçilen ve aynı zamanda üniversitenin mütevelli heyeti başkanlığını yürüten İsrafil Kuralay liderliğinde İstanbul Ticaret Üniversitesi, baskısı tükenen kitapları yeniden basma ve yeni eserlerle yayın hayatına dönüş yapma kararı aldı. Kurum, basılı yayınların yanı sıra gerektiğinde eserleri dijitalleştirerek daha geniş okur kitlelerine ulaştırmayı hedefliyor.

3T mottosu ve ilk yayınlar:

Mütevelli heyeti başkanı Kuralay, üniversitenin yayıncılık hamlesini 3T (Tefekkür-Teknoloji-Ticaret) mottosuyla açıkladı. Kuralay, İstanbul’un tefekkür, teknoloji ve ticaretin kesişiminde bir merkez olması hedefinin yayınevine yön verdiğini belirtti ve gençlerin dijital tahribattan korunarak derin düşünceye erişmesini amaçladıklarını söyledi. Yeni dönemin ilk eseri olarak yayınevinden çıkan 3T kitabı, Prof. Dr. Nazım Eken editörlüğünde kitap dağıtım kanallarına sunuldu.

Osmanlı mirası ve Kubbealtı iş birliği:

Yayınevinin yeniden bastığı eserler arasında Kubbealtı çalışmaları da yer alıyor. İsmail Hakkı Ayverdi ile Mimar Aydın Yüksel tarafından hazırlanan, erken Osmanlı’dan Yavuz Sultan Selim dönemine kadar uzanan mimari özellikleri belgeleyen çalışmalar 9 cilt halinde basıldı. Kubbealtı Akademisi ve Fetih Cemiyeti Başkanı Mimar Aydın Yüksel, daha önce İstanbul Ticaret Odası tarafından yayımlanıp baskısı tükenen Osmanlı Mimarisi serisinin yeniden basılmasının önemli bir hizmet olduğunu vurguladı.

Katalog, 2027 planı ve odak alanlar:

Basın toplantısında yayınevinin çevrimiçi kataloğu ve 2027 yayın planı da tanıtıldı; katalogda 85 kitap kaydı bulunuyor. Yayınevi, 2027 yılında ayda ortalama iki kitabı okurla buluşturmayı hedefliyor. Yayın programında ticaret tarihi, veri ekonomisi, teknoloji politikası ve iş etiği gibi alanlarda birbirini tamamlayan dizilere yer verilmesi; seçili akademik tezlerin yazarlarıyla yeniden çalışılarak kitaplaştırılması planlanıyor. Ayrıca, Türkçe eserlerin yabancı yayıncılara tanıtımı amacıyla seçili kitaplara İngilizce özet ve örnek bölümler hazırlanması öngörülüyor.

Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek, üniversitenin gücünü çatısı altında tartışılan ve geliştirilen fikirlerin kitaplaştırılmasıyla gösterme hedefini vurguladı ve yayınevini cemiyetin fikir hayatına ufuk açacak kitaplarla katkı sağlayacak bir mecra olarak tanımladı.

Öne çıkan hazırlanmakta olan eserler:

Yayıma hazırlanan başlıca eserler arasında Eric Tagliacozzo’nun Asya Sularında adlı çalışması ile Bumin Kağan Oğuz’un Arktik Stratejik Üçgeni adlı incelemesi bulunuyor. Tagliacozzo, Yemen’den Yokohama’ya uzanan deniz yollarının beş yüzyıllık tarihini ele alırken; Oğuz, iklim değişikliğinin şekillendirdiği Arktik bölgesinde ABD, Çin ve Rusya arasındaki rekabeti inceliyor. Ayrıca üniversitenin 25’inci yıl kitabı da kuruluşundan bugüne akademik birikimi kayda geçirmek üzere hazırlık aşamasında yer alıyor.

TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI İSRAFİL KURALAY (SOLDAN İKİNCİ)