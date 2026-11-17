Kaza detayları:

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Selçik köyü mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan kız istemeye gelen ailenin bulunduğu Sedat D. idaresindeki 34 KNG 04 plakalı otomobil ile Serdar G. yönetimindeki 54 TOG 500 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

Müdahale ve sevk işlemleri:

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar önce Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü; burada yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi ve değerlendirme amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay yeri ve araçların durumu üzerinde yetkililer tarafından çalışmalar yürütülüyor; soruşturmanın tamamlanmasının ardından daha fazla bilgi paylaşılacağı bildirildi.

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