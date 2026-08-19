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Kızılağıl'da alevlerle saatlerdir süren mücadele devam ediyor

Bolu'nun Kızılağıl köyü yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangına itfaiye ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazöz ve helikopterle müdahale ediyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:54

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kızılağıl'da alevlerle saatlerdir süren mücadele devam ediyor

Kızılağıl'da orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışmalarına başladı.

Müdahale ekipleri ve ulaşım:

Bölgeye yönlendirilen ekipler, yangının rüzgârın etkisiyle yayılarak büyüme eğilimi göstermesi üzerine yoğun çaba sarf ediyor. Olay yerine sevk edilen birimler arasında itfaiye ekipleri, orman bölge müdürlüğüne ait arazözler ve söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Gerede'den gönderilen yangın söndürme helikopteri bulunuyor. Ekipler öncelikle yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engellemeye yönelik tedbirler alıyor.

Gözlemler ve müdahale görüntüleri:

Yangın ve söndürme çalışmaları, bölgede görev yapan bir ekip tarafından kullanılan dron ile görüntülendi; bu görüntüler ekiplerin alevlerle mücadeledeki zorluklarını yansıtıyor. Rüzgârın yön ve hızındaki değişimler nedeniyle yangının kontrol altına alınması zaman zaman güçleşiyor, bu yüzden ekipler hem karadan hem havadan koordineli şekilde çalışıyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü, bölgedeki gelişmelerin takip edildiğini bildirdi. Halkın güvenliği için gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor; ekiplerin operasyonu devam ederken yetkililerden gelecek yeni bilgilendirmeler bekleniyor.

BOLU&#039;NUN KIZILAĞIL KÖYÜ MEVKİİNDE BULUNAN ORMANLIK ALANDA YANGIN BAŞLADI. BÖLGEYE SEVK EDİLEN ÇOK...

BOLU'NUN KIZILAĞIL KÖYÜ MEVKİİNDE BULUNAN ORMANLIK ALANDA YANGIN BAŞLADI. BÖLGEYE SEVK EDİLEN ÇOK SAYIDA EKİBİN ALEVLERE MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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