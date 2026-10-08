Kızılay haftasında gençlere gönüllülük ve dayanışma anlatıldı

programın amacı ve katılımcılar:

Düzce'de Kızılay Haftası kapsamında Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı, Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek kurumun çalışmaları ve toplumsal dayanışmadaki rolünü paylaştı. Etkinlik, öğrencilerin Kızılay'ın yardım, eğitim ve gönüllülük faaliyetlerini yakından tanımasına imkan verdi.

etkinlikte neler anlatıldı:

Programda Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yönelik projeleri, gönüllülük esaslı faaliyetleri ve toplumda dayanışma kültürünün güçlendirilmesine yönelik katkıları detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılara Kızılay'ın saha çalışmaları, bağış süreçleri ve gönüllü olmanın getirdiği sorumluluklar örneklerle aktarıldı. Sunum ve soru-cevap bölümlerinde öğrencilerin kurumun işleyişine dair merak ettikleri konular yanıtlandı.

resim yarışmasına hazırlık ve beklentiler:

Bilgilendirme programı, resim yarışması öncesinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin Kızılay ve dayanışma temasını kavrayarak duygu ve düşüncelerini eserlerine yansıtmaları amaçlanıyor. Organizasyon yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençlerde gönüllülük bilincini artırmayı ve toplum hizmetine katılımı teşvik etmeyi hedeflediğini vurguladı.

Program, öğrencilerin farkındalığını yükseltmeye dönük kısa sunumlar ve etkileşimli tartışmalarla sona erdi; hedef, Kızılay çalışmalarının yerel düzeyde daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamak oldu.

KIZILAY KADIN KOLLARI TEŞKİLATI TARAFINDAN DÜZCE MEVLANA KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE, KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK RESİM YARIŞMASI ÖNCESİNDE BİLGİLENDİRME YAPILDI.