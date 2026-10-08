Konuralp antik tiyatrosu uluslararası suluboyaya ilham verdi

Konuralp antik tiyatrosu suluboyaya ev sahipliği yaptı

Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Suluboya Festivali kapsamında Düzce'ye gelen 16 ülkeden 81 suluboya sanatçısı, yaklaşık 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Konuralp Antik Kenti ve Antik Tiyatrosu'nu tuvallere dönüştürdü. Etkinlik, Düzce Belediyesi'nin desteği ve Başkan Dr. Faruk Özlü'nün öncelik verdiği kazı ve restorasyon çalışmaları sonrasında gerçekleştirildi.

sanatçılar alanda doğrudan çalıştı:

Festivalin "Kültürler Buluşuyor" temasıyla gelen sanatçılar, Akçakoca'nın tarihî ve turistik noktalarının ardından Konuralp'e yöneldi. Sanatçılar antik kentin farklı noktalarında ve antik tiyatronun terasında açık hava resimleri yaptı; taş dokusu, otantik yapı kalıntıları ve tiyatronun terastaki perspektifi eserlerde öne çıktı. Ortaya çıkan çalışmalar sanatçıların sosyal medya hesapları ve internet sayfalarında paylaşılarak Düzce'nin uluslararası tanıtımına katkı sundu.

konuk sanatçılardan ve yerel temsilcilerden övgüler:

Suluboya sanatçısı Yaşar Birinci etkinliğe ilişkin, "Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün bu festivale vermiş olduğu büyük katkı için kendisine sanatçılar ve kendi adıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Festivalde dünya çapında önemli sanatçılarımız var. Sanatı kullanarak bir özel ilgi turizmi de oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu festivalin büyümesi turizme çok daha somut şekilde yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Hint ressam Prafull Sawant Konuralp'in kendisine güçlü bir ilham verdiğini anlattı: "Öncelikle burası, resim için çok ilham veriyor. Çünkü taşların bir kısmı yıkılmış, bir kısmı hala duruyor. Etrafı dolaşıp, bu güzelliği yukarıdan görmek için buraya geldik. Burada antik bir tiyatroyla birlikte diğer tarafta yeni evler var. Bu antik tiyatro bölümüyle, yeni evler arasındaki zıtlığı göstermeye çalışıyorum. Bugün bu konuyu resmetmek için çok güzel bir ilham aldım." Sawant, Konuralp'in Efes'i hatırlattığını ve buranın gerçekten çok büyük bir tiyatro olduğunu belirtti. Başkan Özlü'nün kazı ve koruma vizyonu için de, "Aslında herhangi bir ülkede, sanat ve kültürü geliştirmek için en önemli şeylerden biri, siyasi liderlerin, bu vizyona sahip olmasıdır... O, yalnızca bir belediye başkanı değil, bence aynı zamanda çok iyi bir sanatsever" sözleriyle övgüde bulundu.

Uluslararası isimlerden Achintya Hazra "Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu birkaç gün içinde çok güzel yerleri resmettiğimi hissediyorum. Bugün bulunduğumuz yer de çok güzel ve tarihi bir yer" derken, Güney Koreli Lim Heeseok ise alanın halka açık olmasının ve tarihî dokunun birebir deneyimlenebilmesinin kendisini etkilediğini söyledi: "Kore’de bu tür tarihi kalıntıların bulunduğu alanlar yapılan çalışmalar sırasında ziyaretçilere açılmıyor. Burada ise insanların tarihi alana rahatça girebilmesi ve tarihi bizzat deneyimleyebilmesi bana çok doğal ve güzel geldi."

Azerbaycanlı suluboya sanatçısı İntigam Jafarov katılımdan memnuniyetini "Bu imkânı bize sunduğu için Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye en derin teşekkürümüzü bildiriyoruz. Biz zaten kardeş ülkeyiz" sözleriyle dile getirirken, İranlı sanatçı Razieh Nasiri tarihî mekânda duygularını şöyle aktardı: "Böyle tarihî bir yere girdiğimde gözlerimi kapatıp o zamanlar burada bulunan ve tiyatroyu izleyen insanları hayal ediyorum. Binlerce insan oturmuş tiyatro izliyor ve bunu hayal etmek benim için çok ilginç."

Etkinlik, sanatçıların çalışmaları yanında renkli anlara da sahne oldu; festival katılımcıları günün anısına Başkan Dr. Faruk Özlü ile birlikte kurumun mottosu olan "İşin Özü Sanat" sözcüklerini seslendirip fotoğraflar verdi. Bu buluşma, hem arkeolojik alanın görünürlüğünü artırdı hem de suluboya sanatının uluslararası platformda Konuralp'i yeniden tanıtmasına olanak sağladı.

AKÇAKOCA İLÇESİNDE 2. ULUSLARARASI SULUBOYA FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZCE’YE GELEN 16 ÜLKEDEN 81 SULUBOYA SANATÇISI, KONURALP ANTİK KENTİ VE ANTİK TİYATROSU’NU RESMETTİ.