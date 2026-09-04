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Kızılay Kayseri şubesinde yeni dönem: Melikgazi başkanı Mükremin Çepni göreve başladı

Cafer Beydilli'nin istifası sonrası Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanlığı'na Mükremin Çepni atandı; Melikgazi şubesi kapatılarak Kayseri bünyesine alındı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kızılay Kayseri şubesinde yeni dönem: Melikgazi başkanı Mükremin Çepni göreve başladı

kızılay kayseri şubesinde değişim:

Türk Kızılayı Kayseri Şubesi'nde başkanlık görevinde değişim yaşandı. Cafer Beydilli'nin istifasıyla boşalan koltuğa, Melikgazi Şube Başkanı Mükremin Çepni getirildi. Atama ile birlikte Melikgazi Şubesi kapatılarak yürütülen faaliyetler Kayseri Şubesi bünyesine dahil edildi.

görevlendirme ve örgütsel düzenleme:

Karar, Kızılay iç yapısında sürekliliği sağlamak ve Kayseri genelinde koordinasyonu artırmak amacıyla alındı. Yeni başkanın daha önce Melikgazi'de yürüttüğü çalışmaların, Kayseri merkezli organizasyon içerisinde devam ettirilmesi hedefleniyor. Melikgazi şubesinin kapatılması ile saha çalışmaları ve yardım faaliyetleri artık Kayseri Şubesi yönetimi tarafından yürütülecek.

mükremin çepni'nin profili ve deneyimi:

Mükremin Çepni, 1963 Kayseri doğumlu, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu bir Elektrik-Elektronik Mühendisidir. İyi derecede İngilizce bilen Çepni, enerji sektöründe yaklaşık 40 yıllık mesleki deneyime sahip olup hem kamu hem özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Çepni, yalnızca mesleki geçmişiyle değil, aynı zamanda sivil toplum ve insani yardım alanlarındaki aktif rolüyle de tanınıyor. Kızılay içindeki önceki sorumlulukları ve Melikgazi şubesinde edindiği tecrübe, Kayseri genelindeki yardım programlarının yönetiminde etkili olması bekleniyor.

Atama sonrası kurum içi rollerde ve saha planlamasında yapılacak düzenlemeler, Kayseri'deki yardım faaliyetlerinin etkinliği ile sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Yeni yönetimin öncelikleri arasında afet ve insani yardım kapasitesinin güçlendirilmesi, gönüllü koordinasyonunun artırılması ve bölgesel iş birliklerinin etkinleştirilmesi yer alıyor.

Türk Kızılayı Kayseri Şubesi'ndeki bu görev değişimi, yerel düzeyde yürütülen yardım ve sosyal hizmetlerin merkezileştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TÜRK KIZILAY KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI CAFER BEYDİLLİ’NİN İSTİFASININ ARDINDAN YENİ ŞUBE BAŞKANI BELLİ...

TÜRK KIZILAY KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI CAFER BEYDİLLİ’NİN İSTİFASININ ARDINDAN YENİ ŞUBE BAŞKANI BELLİ OLDU. KAYSERİ MELİKGAZİ KIZILAY ŞUBE BAŞKANI MÜKREMİN ÇEPNİ YENİ KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI OLDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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