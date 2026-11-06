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Erzurum'da edebiyatin nabzı: Vedat Kan okurlarıyla bir araya geldi

Vedat Kan, Erzurum 8. Kitap Fuarı'nda yoğun ilgi gören imza gününde okurlarıyla buluştu; eserlerini imzaladı ve edebi yolculuğunu paylaştı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'da edebiyatin nabzı: Vedat Kan okurlarıyla bir araya geldi

Erzurum'da edebiyatin nabzı: Vedat Kan okurlarıyla bir araya geldi

Etkinlik ve katılım:

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, şair ve yazar Vedat Kan, Erzurum 8. Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu. Etkinlik, fuar ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü ve yazarın standına gelen okurlar eserlerini imzalatma fırsatı buldu.

Gün boyunca devam eden imza seansında Kan, standı ziyaret edenlerle birebir ilgilendi ve hatıra fotoğrafları çektirdi. İmza gününün sonunda fotoğraf ve imza buluşmaları, etkinliğin kapanış anlarından biri oldu.

Eserler ve edebi sohbetler:

Okurlar Kan'ı özellikle Horoz Şekeri adlı romanı ve Firari Hayallerim isimli şiir kitabı ile tanıyor. Yazar, ayrıca Karanlığa Işık Tutanlar adlı hikayesiyle Doğu Anadolu ikincilik ödülüne layık görülmüş bir isim olarak dikkat çekti. Standı ziyaret edenlerle yaptığı sohbetlerde eserlerin ortaya çıkış süreçleri ve edebi yolculuğu hakkında detaylı paylaşımlarda bulundu.

Sohbetler sırasında Kan, yazma sürecine, ilham kaynaklarına ve okurdan aldığı geri bildirimlerin üretimine olan etkisine dair içten açıklamalarda bulundu. Katılımcılarla yapılan diyaloglar, eserlerin arka planını ve yazarın yaklaşımını daha yakından tanıma imkanı sağladı.

Kültürel katkı ve sürdürülebilirlik:

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Vedat Kan, Erzurum Kitap Fuarı'nın kentin kültürel dinamikleri açısından önemine vurgu yaptı. TYB Erzurum Şubesi olarak bu tür organizasyonların desteklenmeye devam edeceğini belirten Kan, okurlarla yüz yüze gelmenin ve eserler üzerine doğrudan tartışmanın kendileri için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Kan, hem bireysel üretimleriyle hem de sivil toplum çatısı altında Erzurum'un kültür ve sanat hayatına katkı sunma kararlılığını tekrarladı. İmza günü, yazarın okurlarıyla samimi bir şekilde vakit geçirmesi ve fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ (TYB) ERZURUM ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ŞAİR VE YAZAR VEDAT KAN...

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ (TYB) ERZURUM ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ŞAİR VE YAZAR VEDAT KAN, ERZURUM 8. KİTAP FUARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN İMZA GÜNÜNDE OKURLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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