otopsi ve soruşturmanın kısa özeti:

Sarıyer'deki evinde ölü bulunan ünlü şef Eren Kaşıkçı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu otopsi raporunu tamamladı. Raporda Kaşıkçı'nın yaygın kalp ve damar hastalığı bulguları taşıdığı ve ölümün bu duruma bağlı olduğu belirtildi.

kalp ve damar bulguları:

Adli Tıp Kurumu incelemesinde, kalp ve damarlar üzerinde ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları tespit edildi. Kalp muayenesinde kalbin 481 gram olarak tartıldığı kaydedildi. Histopatolojik değerlendirmede ise kalp kası liflerinde değişimler ve fibrozis bulguları saptandı; bu bulgular kronik kalp hastalığını destekliyor.

tiroid ve beyin incelemesi:

Raporda ayrıca Kaşıkçı'nın tiroid bezinde papiller karsinom olarak tanımlanan tiroid kanseri tespit edildiği bildirildi. Beyin incelemesinde ise sağ kapsula interna bölgesinde yaklaşık 1,1 santimetre çapında erime alanı görüldü ve histopatolojik inceleme bu alanda geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret etti.

toksikoloji sonuçları ve ölüm nedeni:

Kimyasal ve toksikolojik inceleme sonuçlarına göre Kaşıkçı'nın kanında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Sonuç bölümünde, bilinen diyabet öyküsü de göz önünde bulundurularak ölümün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Adli Tıp raporu, Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin tıbbi bulgularla belirlendiğini ortaya koyarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sürecini ve elde edilen tıbbi raporları değerlendirmeye devam ediyor.

Ünlü şef Eren Kaşıkçı’nın otopsi raporu çıktı