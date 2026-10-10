Kızıltepe Esenli yolunda çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Esenli Mahallesi yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı; Y.M.D. (14) ve A.A. (22) yaralandı, biri ağır.