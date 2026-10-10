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Kızıltepe'de çarpışma: ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan Azat Damar (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kızıltepe'de çarpışma: ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi

kaza ve müdahale:

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Esenli Mahallesi yolu üzerinde bir otomobil ile bir motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olayda ağır yaralanan Azat Damar (22), yapılan ilk müdahalelerin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer kişi ise Y.M.D. (14) olarak kaydedildi.

yaralıların sevki ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kaza yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı iki kişi, gerekli acil müdahalelerin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olduğu belirtilen Damar için yoğun çaba sarf edildi ancak kurtarılamadı.

soruşturma ve yetkililerin çalışması:

Kazada yaşamını yitiren Damar ile yaralanan Y.M.D.'nin durumuna ilişkin jandarma ekipleri tarafından başlatılan incelemeler sürüyor. Yetkililer, olay yerinde delil toplanması ve çarpışmanın nedenine ilişkin araştırmalar yürütüyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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