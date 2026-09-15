Kocaeli konservatuvarında yetenek sınavlarıyla yeni dönem belirlendi

Konservatuvarda sınav merkezleri ve katılım:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, yeni eğitim dönemi öğrenci alımı için düzenlenen yetenek sınavlarını İzmit ve Gebze binalarında tamamladı. Sınavlar 7 bölüm ve 33 branş kapsamında gerçekleştirildi; başvurular arasında 5–60 yaş aralığında çok sayıda aday yer aldı.

İzmit'te müzik bölümü sınavları Kültür Sanat Konservatuvar Şube Müdürlüğü Konservatuvar Binası'nda, halk dansları ve bale sınavları Fuarpark Sanat Galerisi'nde, geleneksel ve görsel sanatlar bölümlerinin sınavları ise Seka Sanat ve İhtisas Merkezi'nde yapıldı. Gebze binasında ise resim, çocuk resim, ebru ve müzik branşlarının sınavları gerçekleştirildi.

Sınav içeriği ve değerlendirme:

Adaylardan, tercih ettikleri branşa uygun sorulara yanıt vermeleri istendi. Müzik sınavlarında özellikle müzik duyum yetenekleri ön plana çıktı; adayların ritim, perde ve işitsel algıları değerlendirildi. Bale ile halk oyunları branşlarında sınavda fiziksel uygunluk, esneklik, hareket algısı ve müzikal duruş kriterleri ağır basarken, güzel sanatlar bölümlerinde adaydan verilen kompozisyonun kağıda kara kalem ile aktarımı istendi.

Geleneksel sanatlar sınavlarında ise değerlendirilen uygulama, üç parçadan oluşan objelerin kağıt üzerine kara kalemle aktarılarak teknik yeterliliğin ölçülmesi şeklinde gerçekleşti.

Jüri, organizasyon ve sonuç takvimi:

Yetenek sınavları iki gün sürdü ve toplam 26 komisyon kuruldu. Komisyonlarda farklı üniversitelerden görevlendirilen 33 akademisyen bağımsız jüri üyesi olarak yer aldı. Ayrıca 29 konservatuvar eğitmeni ile birlikte sınav organizasyonunda toplam 46 personel görev yaptı.

Sınav sonuçları 16 Eylül Çarşamba günü ilan edilecek ve adaylar sonuçlara kocaelikultursanat internet sitesi aracılığıyla ulaşabilecek. Başarılı adaylar, sınava girdikleri bölüm kapsamında 2 ile 4 yıl arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda eğitim almaya hak kazanacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KONSERVATUVARI’NDA YENİ EĞİTİM DÖNEMİ HEYECANI YAŞANDI. İZMİT VE GEBZE’DE 7 BÖLÜM VE 33 BRANŞTA GERÇEKLEŞTİRİLEN YETENEK SINAVLARINA 5-60 YAŞ ARASINDA ÇOK SAYIDA ADAY KATILDI.