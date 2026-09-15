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Havza'da anız alevleri kontrol altına alındı, ormanlık alan korundu

Havza'da gece çıkan anız yangını, vatandaş ihbarı ve itfaiye ile orman ekiplerinin yaklaşık üç saatlik müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Havza'da anız alevleri kontrol altına alındı, ormanlık alan korundu

olayın gelişimi:

Gece saatlerinde Yukarı Yavucuk ve Yukarı Susuz Mahalleleri civarında anızların tutuşması sonucu yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye müdahale ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sonuç:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza itfaiye ekipleri ile Kavak Orman İşletme Müdürlüğü Havza ekipleri yangına hızla müdahale etti. Yapılan çalışmalar, yaklaşık üç saatlik sürecin ardından yangının kontrol altına alınmasını sağladı ve alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yetkililer, hasat sonrası anız yakılmaması konusunda uyarıda bulundu ve yangın ya da duman tespiti halinde vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasını istedi.

HAVZA İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, EKİPLERİN YAKLAŞIK 3 SAATLİK ÇALIŞMASIYLA ORMANLIK ALANA...

HAVZA İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, EKİPLERİN YAKLAŞIK 3 SAATLİK ÇALIŞMASIYLA ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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