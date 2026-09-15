Çamlık'ta konforlu ulaşım için adım adım yenileme: Tamer Mandalinci sahada

Çamlık Mahallesi'nde saha denetimi gerçekleştirildi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sıcak asfalt ve yol bakım-onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Denetimde başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Çamlık Mahalle Muhtarı Mehmet Kahraman ile ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.

Saha ziyaretinde alınan talepler:

Başkan Mandalinci ve beraberindekiler, incelemelerin ardından Çamlık halkı ile bir kahvehanede buluşarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda iletilen ihtiyaçlar not edildi ve ilgili birimlerin gerekli çalışmaları önceliklendirmesi için talimat verildi.

çalışma takvimi ve sonraki adımlar:

Asfalt çalışmaları üç etap halinde planlandı; ilk etap geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İkinci etapta sıcak asfalt uygulamasında sona yaklaşıldı ve çalışmaların 17 Eylül Perşembe gününe kadar tamamlanması planlanıyor. Ekipler üçüncü etap çalışmalarına ivedilikle başlamayı hedefliyor.

Yetkililer, sıcak asfalt uygulamasının ardından yol çizgileri, kaldırım, korkuluk ve çevre düzenlemelerinin de yapılacağını belirtti. Belediye, kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla yol çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI TAMER MANDALİNCİ, ÇAMLIK MAHALLESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.