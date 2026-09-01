Kocaeli’de El Kaide soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü El Kaideye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde geçmiş tarihlerde örgüt içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
operasyonun zamanlaması ve kapsamı:
Çalışma kapsamında, şüphelilere yönelik operasyon 28 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan kişilerin örgüt bağlantılarına ilişkin tespitler yapıldığı bildirildi.
adli süreç ve kararlar:
Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 31 Ağustos tarihinde adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararına göre, şüphelilerden 5’i tutuklandı, kalan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler ve adli süreçlerin devam ettiği belirtiliyor.
KOCAELİ’DE SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ EL KAİDE’YE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN 5’İ TUTUKLANDI, 3’Ü ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!