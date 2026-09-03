Dolar 48,2987 +0,01%
Euro 56,3362 +0,36%
Bist 13.941,37 -0,78%
Altın Gram 7.030,01 +2,55%
EUR/USD 1,1629 +0,33%
Brent Petrol 96,38 +0,78%
--°

Kocaeli'de iki adreste yürütülen operasyonda uyuşturucu ve kenevir ele geçirildi

İzmit'te jandarma 2 Eylül'de düzenlenen iki adreste 1 kilo 93 gram esrar, 53 gram metamfetamin ve 9 kök kenevir ele geçirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocaeli'de iki adreste yürütülen operasyonda uyuşturucu ve kenevir ele geçirildi

Operasyon ayrıntıları:

İzmit ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında 2 Eylül tarihinde iki adrese operasyon düzenledi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonda 1 kilo 93 gram kubar esrar, 53 gram metamfetamin ve 9 kök kenevir ele geçirildi. Bulunan maddelere el konuldu.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olduğu belirtilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

KOCAELİ&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNCE 2 ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİLO 93 GRAM KUBAR ESRAR, 53...

KOCAELİ'DE JANDARMA EKİPLERİNCE 2 ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİLO 93 GRAM KUBAR ESRAR, 53 GRAM METAMFETAMİN VE 9 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYON KAPSAMINDA 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyşehir-Şarkikaraağaç yolundaki kavşak kazasında 7 kişi yaralandı
images

Hasarlı Star II, İstanbul Boğazı'ndan dron görüntüleriyle geçti
images

Gemili Park'ta devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi
images

Mudurnu'da kamyonların çarpışması sonucu sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir-Şarkikaraağaç yolundaki kavşak kazasında 7 kişi yaralandı

Hasarlı Star II, İstanbul Boğazı'ndan dron görüntüleriyle geçti

Akdeniz’de inanç merkezleri mobil ekiplerle hijyen standartına kavuşuyor

Cumhurbaşkanı yardımcısı KKTC'de: Girne faciası nedeniyle taziye ziyareti

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı