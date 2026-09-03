Kocaeli'de iki adreste yürütülen operasyonda uyuşturucu ve kenevir ele geçirildi

Operasyon ayrıntıları:
İzmit ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında 2 Eylül tarihinde iki adrese operasyon düzenledi.
ele geçirilen maddeler:
Operasyonda 1 kilo 93 gram kubar esrar, 53 gram metamfetamin ve 9 kök kenevir ele geçirildi. Bulunan maddelere el konuldu.
soruşturma ve adli süreç:
Olayla bağlantılı olduğu belirtilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
KOCAELİ'DE JANDARMA EKİPLERİNCE 2 ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİLO 93 GRAM KUBAR ESRAR, 53 GRAM METAMFETAMİN VE 9 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYON KAPSAMINDA 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.
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