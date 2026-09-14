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Kocaeli'de örgütün dış bağlantılarına ikinci dalga: 12 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma'nın takibinin ardından düzenlenen ikinci dalga operasyonda, tutukluların dışındaki faaliyetlerle bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocaeli'de örgütün dış bağlantılarına ikinci dalga: 12 gözaltı

Operasyonun ikinci dalgası:

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan örgüt üyelerinin dışarıdaki iş ve ilişkilerini sürdürdüğü değerlendirmesiyle eş zamanlı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde arama yapıldı. Jandarma kaynakları, ele geçirilen doküman ve dijital materyallerin incelendiğini, gözaltındakilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Soruşturmanın geçmişi:

Soruşturma, yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu haziran ayında başlatılan ilk operasyona dayanıyor. O operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 19 kişiden 14 şüpheli tutuklanmıştı.

Savcılık, soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve yağma suçlamalarına yer verdi. Jandarma, tutuklananların dış bağlantılarının kesilmesi amacıyla takibi sürdürdüğünü belirtti.

İkinci dalga operasyonda gözaltına alınanların, tutukluların dışındaki faaliyetlerini organize ettikleri iddia ediliyor. Adli süreç ilerledikçe jandarma ve savcılık tarafından ek işlemler ve genişletilmiş soruşturmaların yapılması bekleniyor.

KOCAELİ&#039;DE BİR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA İKİNCİ DALGA...

KOCAELİ'DE BİR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA İKİNCİ DALGA OPERASYON DÜZENLENDİ. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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