Kocaeli'den Ukrayna'ya yola çıkan kuru yük gemisi Anadolu Feneri açıklarında karaya oturdu

Kocaeli'den Ukrayna'ya giden gemi Anadolu Feneri açıklarında karaya oturdu

Kocaeli'den Ukrayna'ya seyir halinde olan bir kuru yük gemisi, Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşaması sonucu karaya oturdu. Gemide bulunan 13 personel, olay yerine intikal eden ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kurtarma çalışması:

Ekiplerin müdahalesiyle gemideki personel güvenli bölgeye alındı ve karaya çıkarıldı. Kurtarma operasyonunun ayrıntıları ve personelin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.

Geminin seyri ve arıza:

Geminin rotası Kocaeli'den Ukrayna'ya şeklindeydi; makine arızası sonrası karaya oturma meydana geldi. Olayın ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor ve geminin durumu ile ilgili teknik değerlendirmeler yapılacak.

Anadolu Feneri açıklarında kuru yük gemisinde karaya oturdu: Mürettebat kurtarıldı