Kocaeli'nin yeni Süper Lig temsilcisi Körfez Basket sahaya indi

Körfez Basket resmen tanıtıldı:

Kocaeli’yi 2026-2027 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde temsil edecek yeni ekip Körfez Basket, bir otelde düzenlenen basın lansmanıyla kamuoyuna sunuldu. Kulüp, Manisa Basket’in yarışma haklarını devralarak mücadeleyi Kocaeli’de 'Körfez Basket' adıyla sürdürecek. Toplantıya kulüp başkanı Hacı Yılmaz, başkan vekili Yakup Ekşi, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Ali Paslı ve Emre Mısırlı, yönetim kurulu danışmanı Cemil Aladağ, genel menajer Cihad Şahin, başantrenör Serhan Kavut ile yeni transferler Matt Mitchell ve Emre Ekşioğlu katıldı.

başkanın hedefleri ve şehir vurgusu:

Kulüp başkanı Hacı Yılmaz, konuşmasında Kocaeli’nin konumu, sanayi kimliği ve eğitim altyapısına dikkat çekerek şehrin basketbola yatkın olduğunu söyledi. Yılmaz, Kocaeli’de yeni bir şirket kurduklarını ve amacın sadece maç kazanmak değil; şehrin değerleriyle bütünleşen, gençlere ilham veren ve sürdürülebilir bir spor yapısı oluşturmak olduğunu belirtti. Ayrıca MCT Tech aracılığıyla Galatasaray’a verdikleri isim sponsorluğuna atıf yaparak, bu yatırımın Kocaeli’ye ve bölgeye uzun vadeli katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Yılmaz, Kocaeli seyircisinin "coşkulu, bilinçli ve eğitimli" olduğunu vurguladı ve kulübün bu destekle kalıcı başarılar peşinde olacağını söyledi. "Buraya bir şey almaya değil, bu şehre değer katmaya geldik" diyen Yılmaz, sürdürülebilir yapı ve altyapı yatırımlarının önemini tekrar etti.

yapılanma, altyapı ve yönetim politikası:

Genel menajer Cihad Şahin, Körfez Basket’in önceliğinin altyapıdan oyuncu yetiştirmek olacağını belirtti. Şahin, Kocaeli’deki potansiyeli kullanmak için okullar, üniversiteler ve yerel kurumlarla işbirlikleri planlandığını; 14-16-18 yaş ve gelişim ligi takımları kurma çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayacağını aktardı. Seçimlerde önceliğin Kocaeli çocukları olacağı, ancak gerektiğinde dış transferlerin de yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Yönetim kurulundan Prof. Dr. Ali Paslı ile Emre Mısırlı ve danışman Cemil Aladağ da toplantıda hazır bulundu; yönetim kadrosunun deneyimi ve iş dünyasından alınan desteklerin kulübün sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

teknik kadro ve hazırlık programı:

Başantrenör Serhan Kavut, Kocaeli’nin basketbol geleneğine atıfta bulunarak hem üst yapı hem altyapıda şeffaf ve süreklilik içeren bir çalışma planı uygulayacaklarını söyledi. Kavut, saha içi mücadele ve taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak salondaki dolu tribünlerin rakipler için dezavantaj yaratacağını ifade etti.

Antrenmanların başladığını ve hazırlık maçlarının sürdüğünü belirten Kavut, programda 26’sında Çayırova ile, 29’unda Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı ve ardından Bandırma turnuvası olduğunu açıkladı. Ayrıca kulübün hedefleri arasında yer alan Basketbol Şampiyonlar Ligi için 15 Eylül’de bir eleme maçının planlandığı bilgisi verildi.

kamuoyuna çağrı ve sezon takvimi:

Körfez Basket yönetimi, Kocaelili sporseverlerden yeni sezonda takıma destek olmalarını istedi. 26 Eylül’de başlayacak 2026-2027 Erkek Basketbol Süper Ligi’nin açılış maçında Körfez Basket, sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Kocaeli temsilcisi, Çayırova Belediyesi’nin ardından kentte Süper Lig düzeyinde mücadele edecek ikinci takım olma özelliğini taşıyor.

Toplantı genelinde vurgulanan ana mesaj, yerel gençliğe yatırım, sürdürülebilir teknik yapılanma ve Kocaeli ile bütünleşen bir kulüp kimliği oluşturmak oldu. Yönetim ve teknik heyet, hem lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda çalışmalarını hızlandıracaklarını kaydetti.

GLİNT KÖRFEZ BASKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI HACI YILMAZ, YÖNETİCİLERİ, AŞANTRENÖRÜ SERHAN KAVUT, GENEL MENAJERİ CİHAD ŞAHİN VE YENİ TRANSFERLERDEN; MATT MİTCHELL VE EMRE EKŞİOĞLU BASIN TOPLANTISINA KATILDI.