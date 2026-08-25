Eğitimle hazır: Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı ve ilk müdahale

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yanma ve yangın bilgisi ile ilk müdahale eğitimi verildi. Eğitim, kurum içi güvenlik bilincini artırmayı ve acil durumlara hazırlığı güçlendirmeyi hedefledi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimi Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerçekleştirdi. Eğitim kapsamında yangın anında yapılması gerekenler ile doğru müdahale yöntemleri katılımcılara anlatıldı ve teorik bilgiler uygulamaya hazırlanacak şekilde aktarıldı.

Tatbikat ve amaçları:

Eğitimin ardından olası yangınlara yönelik tatbikat düzenlendi. Tatbikatla personelin yangınlara karşı bilinçli ve hızlı müdahale edebilmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi ve katılımcıların öğrendiklerini sahada denemelerine imkân sağlandı.

Bu tür eğitim ve tatbikatlar, kurumların acil durum yönetimini pekiştiriyor ve personelin koordinasyonunu artırarak risk anlarında müdahale etkinliğini yükseltiyor.

HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE VERİLEN YANGIN VE İLK MÜDAHALE EĞİTİMİNİN ARDINDAN YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.