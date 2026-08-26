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D-130 başiskele kavşağı projesinde son rötuşlar yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir'in Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde 9 köprü ve 7 menfez hizmete açıldı; yan yollar, bağlantılar ve son imalatlar devam ediyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Aslı Han

D-130 başiskele kavşağı projesinde son rötuşlar yapılıyor

Proje şantiyesinde son imalatlar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-130 Karayolu'nda trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla yürütülen Başiskele Kavşağı Koridor Projesinde sona yaklaşılırken, saha çalışmaları yoğun tempoyla devam ediyor. Proje şantiyesinde Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu.

Köprüler ve yol bağlantıları:

Proje kapsamında farklı seviyelerde ulaşımı sağlayan ve transit trafikle bölgesel akışı ayırmayı hedefleyen sistemin kritik parçalarından olan 9 köprü ile 7 menfez inşası tamamlandı ve ulaşıma açıldı. Bu köprülerin yapımında 155 prekast kiriş kullanıldı. Ekipler halen ana yol ile kuzey ve güney yan yol güzergahlarının tamamlanması ve bağlantı kollarının aktif hale getirilmesi için çalışıyor; çalışmalar haftanın 7 günü, 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Zemin mühendisliği ve kullanılan malzemeler:

Projenin zorlu zemin koşullarında, yüksek dolgu gerektiren bölümlerde yükün zemine aktarımını azaltmak için geofoam (hafif dolgu) teknolojisi uygulandı. Sahada bugüne kadar 113 bin metreküp geofoam, 22 bin metre forekazık, 18 bin metre soil mixing ve 80 bin metreküp hafriyat işlemi gerçekleştirildi. Yol imalatlarında ise 6 bin ton demir ve 30 bin ton asfalt kullanıldı.

Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için gece mesaisi de dahil olmak üzere çalışmalar planlı şekilde sürdürülüyor; yan yol sistemi, bölgedeki imar yollarından gelen araçların ana güzergaha doğrudan katılımı yerine düzenli dağılım sağlamayı amaçlıyor. Yan yol bağlantılarının tamamlanmasıyla birlikte güzergahtaki ulaşım ağının tam kapasiteyle faaliyete geçmesi hedefleniyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE D-130 KARAYOLU ÜZERİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK AMACIYLA...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE D-130 KARAYOLU ÜZERİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN BAŞİSKELE KAVŞAĞI KORİDOR PROJESİ'NDE İNŞA EDİLEN 9 KÖPRÜ HİZMETE ALINDI, ANA YOL VE YAN YOLLARDAKİ SON İMALATLARA BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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