Koçarlı'da öğrenciler tarladan sofraya gıdanın kıymetini öğrendi

Eğitimin amacı:

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Hafize-Mehmet Küçük İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli gıda israfının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgilendirme yaptı. Eğitimde gıdanın üretiminden tüketime kadar geçen süreçte ortaya konulan emek ve kaynakların korunmasının önemi vurgulandı.

Süreç ve kaynakların görünürlüğü:

Öğrencilere, tarlada başlayan üretim aşamalarından sofraya ulaşana dek geçen zincirde su, enerji, emek ve diğer girdilerin kullanıldığı anlatıldı. Eğitimde, gıda israfının yalnızca çöpe atılan yiyeceklerden ibaret olmadığı; üretim ve dağıtım aşamalarında harcanan kaynakların da kayıp olarak görülmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Gündelik yaşamda uygulanabilir öneriler:

Programda öğrencilere pratik öneriler aktarıldı: ihtiyaçtan fazla gıda satın almamak, mevcut ürünleri uygun koşullarda muhafaza etmek ve tüketilebilecek miktarda yemek hazırlamak gibi sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları örneklerle açıklandı. Bu öneriler, aile içinde uygulanabilecek basit değişikliklerle israfın azaltılabileceğini göstermeyi amaçladı.

Bilinci artırma ve sonuç:

Eğitim, öğrencilere doğal kaynakların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından gıda israfının azaltılmasının önemini aktardı. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bilgilendirmeler, okuldaki farkındalığı güçlendirmek ve günlük hayatta daha bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmak üzere sona erdi.

KOÇARLI’DA ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA HAFİZE-MEHMET KÜÇÜK İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GIDA İSRAFI KONUSUNDA EĞİTİM DÜZENLENDİ.