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Koçarlı'da okul çevrelerinde güvenlik seferberliği

Koçarlı'da yeni eğitim dönemi öncesi okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı; servisler, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları denetlendi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Koçarlı'da okul çevrelerinde güvenlik seferberliği

Koçarlı'da okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yeni eğitim öğretim dönemi öncesi öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulandı. Ekipler okul çevrelerinde kontroller gerçekleştirirken, risk oluşturabilecek unsurlar tespit edilip giderilmeye çalışıldı.

Servis denetimleri ve bilgilendirme:

Öğrenci servisleri üzerinde yapılan denetimlerde araçların mekanik durumu, bakım ve güvenlik özellikleri kontrol edildi. Ayrıca sürücülere ve öğrencilere trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı; özellikle emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı.

Devam eden denetimler ve sorumluluk:

Yetkililer, eğitim öğretim dönemi boyunca okul çevrelerindeki denetim ve tedbirlerin sürdürüleceğini belirtti. Amaç öğrencilerin huzur içinde eğitim görmesini sağlamak olup, uygulamaların düzenli aralıklarla tekrarlanacağı ifade edildi.

Veliler ve okul yönetimleriyle iş birliği içinde yürütülen çalışmaların, güvenli ulaşım ve okul çevresi güvenliği açısından takip edileceği bildirildi. Uygulanan tedbirlerin yerel düzeyde koordinasyonla devam etmesi planlanıyor.

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE...

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE EĞİTİM GÖRMESİ AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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