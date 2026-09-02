Zamanında müdahale sayesinde palet fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 82. Sokak üzerinde bulunan palet fabrikasında, öğle saatlerinde G.S.'ye ait tesisten henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanların kısa sürede alevlere dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve ekiplerin çalışması:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve alevlerin çevreye sıçraması engellendi.

Soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili detaylar ve resmi açıklamalar, yürütülecek teknik incelemeler sonrasında paylaşılacak.

Bu süreçte güvenlik önlemleri artırıldı ve bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından hasar tespitine geçileceği bildirildi.

Palet fabrikasında korkutan yangın