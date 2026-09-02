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Mudurnu'da yangın ve muhabirin alevlerden çıkardığı kaplumbağa

Çepni köyü yakınındaki yangın rüzgârla hızla yayıldı; köylüler ve ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü, İHA muhabiri alevlerden bir kaplumbağayı kurtardı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:21

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mudurnu'da yangın ve muhabirin alevlerden çıkardığı kaplumbağa

Mudurnu'da yangın kontrol altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde bir evin bahçesinde başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki tarlalara ve ormanlık alana yayıldı. Yangının, ev sahibi Yüce A.'ya ait bahçede çıktığı, nedeninin ise henüz belirlenemediği bildirildi.

yangının yükselişi ve müdahale:

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşmasına dek köylüler, kendilerine verilen su tankerleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Hızlı ve koordineli çalışma sayesinde alevler, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının kontrolü sırasında sahada yürütülen soğutma çalışmaları, olası yeniden alevlenmeleri engellemek üzere titizlikle sürdürüldü. Müdahaleyi yapan ekiplerin ve köylülerin çabası, geniş çaplı bir yangın riskini engelledi.

muhabirin müdahalesi ve yangının yarattığı tablo:

Bölgede haber takibi yapan İHA muhabiri İlhami Çetin, alevlerin ve küllerin arasında ilerlemeye çalışan bir kaplumbağayı fark etti. Hiç tereddüt etmeden yangına doğru giren Çetin, kaplumbağayı alarak güvenli bir şekilde jandarma ve orman ekiplerine teslim etti; hayvan daha sonra yangından uzak, yeşil bir alana bırakıldı.

Haberde ayrıca, soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda yangından kaçamayan ve alevlerin arasında kalarak telef olan bir başka kaplumbağanın görüntülendiği aktarıldı. Bu kareler, yangının doğal yaşam üzerindeki anlık etkisini gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürerken, olay köylülerin ve görevli ekiplerin hızlı müdahalesinin önemini bir kez daha gösterdi. Bölgedeki tahribatın boyutu, ekiplerin soğutma ve kontrol çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşecek.

Jandarma ve ilgili kurumlar, yangının kesin nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı; bölge halkı ise benzer olaylara karşı tedbirlerin artırılmasını talep etti.

TELEF OLAN KAPLUMBAĞA FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

TELEF OLAN KAPLUMBAĞA FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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