Yangını başında izledi, taksiyle uzaklaştı: Nasuh Dede Mahallesi'nde kadın gözaltına alındı

Kırşehir'de yangın çıkarma olayı

Kırşehir'in Nasuh Dede Mahallesi'nde bir kadın önce çöpü, ardından çevredeki anızlık alanı ateşe verdi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayın gelişimi:

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yangını çıkaran kişinin Z.D. olduğu tespit edildi. Görüntülerde Z.D.'nin alevlerin yükseldiği alanda dolaştığı, itfaiye ekiplerinin müdahalesini yerinde izlediği ve daha sonra bir taksiye binerek bölgeden ayrıldığı görüldü.

Soruşturma ve gözaltı:

Emniyet güçleri, kameralardan elde edilen güzergah bilgileriyle takip başlattı ve yapılan çalışmalar sonucunda Z.D. yakalanıp gözaltına alındı. Yangını çıkaran kadın hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem başlatıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

NASUH DEDE MAHALLESİ'NDE BİR KADIN, ÖNCE ÇÖPÜ DAHA SONRA DA ÇÖPÜN ETRAFINDAKİ ANIZLARIN BULUNDUĞU ALANI YAKTI.