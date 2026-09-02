Marmara'da çarpışan gemiler: telsiz kayıtları kaptanların konuştuğunu gösterdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünsal Baylan, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde (AAKKM) yaptığı açıklamada Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışması sonucu bir geminin battığını ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Baylan, ilk bildirimden itibaren Cospas-Sarsat uydu sistemi ve EPIRB sinyallerinin süreci başlattığını, telsiz kayıtlarında da gemiler arasında görüşme tespit edildiğini açıkladı.

ilk bildirim ve sinyaller:

AAKKM'ye gelen ilk sinyal saat 03.26'da Cospas-Sarsat uydu yardımlı arama-kurtarma sistemi üzerinden ulaştı. Baylan, söz konusu sinyalin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olarak kimliklendirildiğini ve bakanlık tarafından gemiye çağrı yapıldığını ancak yanıt alınamadığını belirtti. Mürettebat bilgileri Dümen Yönetim Bilgi Sistemi ve Gemi Adamları Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edilerek cep telefonlarıyla iletişim kurulmaya çalışıldı; yanıt gelmeyince geminin battığı ve ciddi bir sıkıntı olduğu değerlendirilerek arama-kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Baylan, EPIRB (Acil Durum Konum Belirleme Radyo İşaret Cihazı) sinyalinin geminin hızlı battığına işaret ettiğini vurguladı. Kaptarın çarpma anını 03.15 olarak beyan etmesi ile 03.26'da alınan sinyal arasındaki kısa sürenin, batışın hızını desteklediğini söyledi. Baylan, sistemlerin geminin battığını yüksek olasılıkla teyit ettiğini ifade etti.

seyir hattı, yük ve mürettebat bilgileri:

Baylan, kazanın Marmara'daki trafik ayrım rotası içinde gerçekleştiğini, çarpışan gemilerden birinin Kocaeli'nden hareket edip Aliağa'ya, diğerinin ise İskenderun'dan çıkıp Karadeniz'e yöneldiğini anlattı. Batan geminin İskenderun beyanına göre kaptan dahil 10 personel taşıdığı, tümünün Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Diğer taraftan Alsu adlı tankerin boş olduğu ve hasar görmediği bildirildi.

Baylan, denizdeki 'separasyon' uygulamasına değinerek, gemilerin belirli rotalarda seyrettiğini ve Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü kuralları gereği bu rotalarda birbirleriyle telsiz yoluyla haberleşmeleri gerektiğini söyledi. Telsiz kayıtlarında iki geminin konuştuğunun tespit edildiğini, bunun iki kaptanın birbirini gördüğünü ve rotalarına aykırı hareket etmeden rota ayrımı yapmak için görüştüklerini düşündürdüğünü kaydetti. Baylan, ses kayıtlarının dinleneceğini ve ayrıntıların sistemler, tutanaklar ve beyanlarla teyit edileceğini belirtti.

Deniz unsurları ve arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiş durumda. Baylan, ilk açıklamanın ön bilgi niteliğinde olduğunu vurgulayarak, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kazazedelere sağ salim ulaşılmasını umduklarını söyledi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRÜ ÜNSAL BAYLAN, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.