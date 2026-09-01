Kocasinan zabıtası 200. yıl mesajında huzurun önemine işaret etti

Kocasinan belediye başkanından zabıta haftası mesajı:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta Teşkilatlarının 200. kuruluş yılı ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, zabıta ekiplerinin toplum huzuruna katkılarını vurguladı.

görünür görev ve süreklilik:

Başkan Çolakbayrakdar, konuşmasında zabıta personelinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirterek, "Toplumun huzuru için çalışan zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür ve şehrin huzuruna katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

hizmet anlayışı ve teşekkür:

Mesajında ayrıca, "Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Belediye birimleri denildiği zaman vatandaşın aklına zabıta gelmektedir. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan zabıtalarımız, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için gayret sarf ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde görev yaptığını belirterek, "Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. Bu huzurun içerisinde zabıta ekiplerinin ciddi bir katkısı var. Huzurumuz daim olsun. Özveriyle çalışan tüm zabıta ekiplerimizin Zabıta Haftası’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, ZABITA TEŞKİLATLARININ 200. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.