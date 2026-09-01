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Hava ambulansıyla Darende'den Malatya'ya 97 yaşındaki hasta nakledildi

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne getirilen kalça çıkıklığı bulunan 97 yaşındaki F.A., ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hava ambulansıyla Darende'den Malatya'ya 97 yaşındaki hasta nakledildi

Hava ambulansıyla acil sevk

Darende'de kalça çıkıklığı tespit edilen 97 yaşındaki F.A., ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edildi.

hastaneye başvuru ve tanı:

Hasta, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yapılan muayenede kalça çıkıklığı saptandı ve gerekli ileri tetkiklerin sağlanması amacıyla sevk kararı verildi.

nakil yöntemi ve varış:

Sevk doğrultusunda hasta, hava ambulansı ile hastaneden alınarak Malatya'ya nakledildi. Yetkililer sevkin ileri tetkik ve tedavi amacıyla yapıldığını bildirdi.

DARENDE’DE 97 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

DARENDE’DE 97 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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