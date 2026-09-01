Hava ambulansıyla Darende'den Malatya'ya 97 yaşındaki hasta nakledildi

Hava ambulansıyla acil sevk

Darende'de kalça çıkıklığı tespit edilen 97 yaşındaki F.A., ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edildi.

hastaneye başvuru ve tanı:

Hasta, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yapılan muayenede kalça çıkıklığı saptandı ve gerekli ileri tetkiklerin sağlanması amacıyla sevk kararı verildi.

nakil yöntemi ve varış:

Sevk doğrultusunda hasta, hava ambulansı ile hastaneden alınarak Malatya'ya nakledildi. Yetkililer sevkin ileri tetkik ve tedavi amacıyla yapıldığını bildirdi.

DARENDE’DE 97 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ